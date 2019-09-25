Fenerbahçe'nin derbi üstünlüğü25 Eylül 2019 Çarşamba 12:28 - Son Güncelleme 25 Eylül 2019 Çarşamba 12:35
Süper Lig'in 6'ncı haftasında Galatasaray'a konuk olacak Fenerbahçe, son dönemde derbilerdeki performansıyla dikkat çekiyor. Geride kalan 7 sezonda ezeli rakipleriyle 28 maça çıkan sarı lacivertliler, bu mücadelelerin 22'sini kaybetmedi.
Fenerbahçe, son yıllarda derbilerde ezeli rakiplerine geçit vermiyor.
Sarı-lacivertliler, son 7 sezonda Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı maçlarda galibiyet sayılarında rakiplerine önemli bir üstünlük kurdu.
Söz konusu dönemde Süper Lig'de iki takıma karşı 28 derbi mücadelesine çıkan Fenerbahçe, bu maçların 22'sinde yenilmedi.
10 galibiyet, 12 beraberlik alan sarı - lacivertliler, 6 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
Galatasaray son 9 maçta galibiyer göremedi
Fenerbahçe, Galatasaray'a son 9 maçta galibiyet şansı vermedi.
Rakibine son olarak 18 Ekim 2014'teki maçta deplasmanda 2-1 mağlup olan sarı lacivertliler, son 9 derbide 3 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.
Fenerbahçe, Galatasaray ile son 7 sezonda oynadığı derbilerde yaptığı iyi savunmayla da dikkat çekti.
Sarı - lacivertli takım, bu dönemdeki 14 Galatasaray maçında kalesinde 10 gol gördü.
Fenerbahçe, sarı - kırmızılı rakibiyle yaptığı son 9 derbi mücadelesinde ise sadece 4 gol yedi.
Kaynak: TRT Spor