Fenerbahçe, son yıllarda derbilerde ezeli rakiplerine geçit vermiyor.

Sarı-lacivertliler, son 7 sezonda Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı maçlarda galibiyet sayılarında rakiplerine önemli bir üstünlük kurdu.

Söz konusu dönemde Süper Lig'de iki takıma karşı 28 derbi mücadelesine çıkan Fenerbahçe, bu maçların 22'sinde yenilmedi.

10 galibiyet, 12 beraberlik alan sarı - lacivertliler, 6 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray son 9 maçta galibiyer göremedi

Fenerbahçe, Galatasaray'a son 9 maçta galibiyet şansı vermedi.

Rakibine son olarak 18 Ekim 2014'teki maçta deplasmanda 2-1 mağlup olan sarı lacivertliler, son 9 derbide 3 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

Fenerbahçe, Galatasaray ile son 7 sezonda oynadığı derbilerde yaptığı iyi savunmayla da dikkat çekti.

Sarı - lacivertli takım, bu dönemdeki 14 Galatasaray maçında kalesinde 10 gol gördü.

Fenerbahçe, sarı - kırmızılı rakibiyle yaptığı son 9 derbi mücadelesinde ise sadece 4 gol yedi.

Kaynak: TRT Spor

