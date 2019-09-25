Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman'ın "Görevimi tamamladım" açıklamasından sonra hareketli bir süreç yaşanıyor.

Orman, önce Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, sonrasında ise yöneticilerle bir araya geldi.

Tevfik Yamantürk ile yaklaşık yarım saatlik bir görüşme gerçekleştiren Fikret Orman'a Ahmet Ürkmezgil de eşlik etti.

Orman, Yamantürk'ün "Kararınızı anlıyorum ama aceleci davranmayın. En azından sezon sonuna kadar birlikte devam edelim, sonrasında yeniden konuşalım" teklifine teşekkür ederek, "Hayır" dedi.

Orman'ın evine ziyaretçi akını

Akşam saatlerinde ise Fikret Orman'ı evinde, yönetim kurulu üyelerinin büyük bir kısmı ve teknik direktör Abdullah Avcı ziyaret etti.

Siyah Beyazlı yöneticilerin Orman'ı ikna çabaları karşılık bulmadı.

Orman'ın konuşmalarında "Kırgın ve üzgünüm" kelimelerini sık sık kullandığı da öğrenildi.

Teknik direktör Abdullah Avcı ise gelinen bu durumdan oldukça rahatsız.

Fikret Orman ile çıktığı yola birlikte devam etmek istediğini dile getiren Avcı'ya Fikret Orman destek verdi.

Tecrübeli çalıştırıcı ile konuşan Orman'ın, "Seninle alakalı bir durum söz konusu değil. Takımı toparlayacağına ve uzun yıllar burada başarıyla hizmet edeceğine inancım tam" dediği öğrenildi.

Fikret Orman'ın yakın çevresine, "Yeniden aday olmayı kesinlikle düşünmüyorum" dediği de gelen haberler arasında…

Kaynak: TRT Spor