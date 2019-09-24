Ligin 6. haftasında, Türk Telekom Stadı'nda 28 Eylül Cumartesi günü rakibine konuk olacak sarı-lacivertli ekip, son 7 sezonda Galatasaray ve Beşiktaş'la oynadığı derbi maçlarda galibiyet sayılarında rakiplerinin önünde yer aldı.

Söz konusu dönemde Süper Lig'de iki takıma karşı 28 derbi mücadelesi yapan Fenerbahçe, bu maçların 22'sinde yenilmedi. Bu maçlarda 10 galibiyet, 12 beraberlik alan sarı-lacivertliler, 6 kez sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sürede Galatasaray ve Beşiktaş ile on dörder lig maçına çıkan sarı-lacivert takım; beşer galibiyet, altışar beraberlik ve üçer yenilgi aldı.

Galatasaray'a 9 maçtır kaybetmiyor

Sarı-lacivertliler, 6. haftadaki rakibi Galatasaray'a son 9 maçta galibiyet şansı vermedi.

Rakibine son olarak 2014-2015 sezonunda 18 Ekim 2014'te Türk Telekom Stadı'nda 2-1 mağlup olan Fenerbahçe, son 9 derbide 3 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

Galatasaray derbilerinde savunması iyi

Fenerbahçe, Galatasaray ile son 7 sezonda oynadığı derbi maçlarda iyi savunmasıyla da dikkati çekti.

Sarı-lacivertli takım, söz konusu dönemdeki 14 Galatasaray derbisinde kalesinde 10 gol gördü.

Fenerbahçe, sarı-kırmızılı rakibiyle yaptığı son 9 derbi mücadelesinde sadece 4 gol yedi.

Sarı-lacivertli takım, 2015-2016 sezonundaki 1-1'lik skorun ardından rakibiyle oynadığı 5 maçta kalesini gole kapatmayı başardı. Fenerbahçe'nin serisi geçen sezonki 2-2'lik beraberlikle sonlandı.

Beşiktaş'a karşı da başarılı

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynadığı derbi maçlarda da taraftarlarına mağlubiyetin üzüntüsünü fazla yaşatmadı.

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de son 7 sezonda 14 defa karşılaştığı Beşiktaş karşısında ise 5 galibiyet ve 6 beraberlikle sahadan ayrıldı. Fenerbahçe, söz konusu dönemde Beşiktaş'a 3 kez mağlup oldu.

Siyah-beyazlı rakibine 25 Şubat 2018'deki deplasman maçında 3-1 yenilen Fenerbahçe, sonraki 2 karşılaşmayı beraberlikle tamamladı.

Geçen sezonun ilk yarısında rakibiyle evinde 1-1 berabere kalan sarı-lacivertliler, ikinci yarıdaki maçta tarihi bir geri dönüşe imza attı. Vodafone Park'taki karşılaşmanın ilk yarısını 3-0 geride tamamlayan Fenerbahçe, ikinci yarıda bulduğu gollerle sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı.

Gollerde rakiplerinden üstün

Fenerbahçe, son 7 sezondaki derbi maçlarda iki rakibine yediğinden daha çok gol atmayı başardı.

Galatasaray ve Beşiktaş ile yaptığı 28 derbi mücadelesinde 38 kez fileleri havalandıran sarı-lacivertli ekip, kalesinde 29 gol gördü. Galatasaray'a 14 gol atıp 10 gol yiyen Fenerbahçe, Beşiktaş filelerini ise 24 kez havalandırdı. Sarı-lacivertli takım, Beşiktaş'ın 19 golüne engel olamadı.

Kaynak: AA