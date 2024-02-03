Fenerbahçe'nin borcu 11 milyarı geçti

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantının başında Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları, şehitler için saygı duruşu yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, gündemi okuyarak üyelerin oylarına sundu.

Vefat eden üyeler ile yeni üyelerin isimleri okunduktan sonra toplantı başladı.

[Fotoğraf: DHA]

Borç 14 milyarı geçti

Toplantıda konuşan Fenerbahçe Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Mehmet Vodina, yapılan denetimin 1 Haziran-31 Ağustos 2023 tarihleri arasını kapsadığını belirtti.

Vodina kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 6 milyar 389 milyon lira, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 5 milyar 77 milyon lira olduğunu ifade ederek, toplam borcu 11 milyar 466 milyon lira olarak açıkladı.

Mehmet Vodina, sarı-lacivertli kulübün 31 Mayıs'ta açıklanan 8 milyar 276 milyon lira olan borcunun 3 milyar 190 milyon lira arttığını, toplam varlığın ise 6 milyar 252 milyon lira olduğunu ifade etti.

Çağlan Kızılhan: Adaletli olun, tüm maçları hakkaniyetle yönetin

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, rekabetçi bir kimlik ortaya koydukları 3 aylık dönemi geride bıraktıklarını ifade etti. Kızılhan, kulüp olarak her branşta başarılarla dolu bir dönemde olduklarını vurguladı.

"3 Temmuz 2011'de başlayan direnişimiz 27 Aralık 2021'de onurlu bir zafere dönüştü. Futbolda sözde şike davası olarak bilinen kumpasla alakalı beraat kararının onaylanması Fenerbahçemizin hem vicdanlarda hem de hukuk önünde bir kez daha temiz olduğu kanıtlandı. Kararlı mücadelemizde geri adım atmadık. 3 Temmuz sürecini kurgulayanlar ise şimdi ortada yoklar. Fenerbahçe haklı ve temiz duruşunu sürdürüyor. 10 yıllık süreçteki maddi ve manevi zararlar giderilene kadar dik duracağız."

[Fotoğraf: DHA] [Fotoğraf: DHA]

"Takımımıza olan güvenimizi daha da arttırdı"

Futbol takımının Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda başarılı şekilde yoluna devam ettiğini dile getiren Burak Çağlan Kızılhan, teknik direktör İsmail Kartal ile futbolcuları tebrik etti.

Kızılhan, başarının arkasındaki en önemli unsurun birlik ve beraberlik olduğunun altını çizdi.

"Ara transferde kadroya kattığımız dünya çapındaki oyuncular, takımımıza olan güvenimizi daha da arttırdı. Doğru planlama ve ihtiyaç duyulan bölgelere zamanında yapılan takviyelerle transfer dönemine çok verimli geçiş yaptık. Bonucci, Krunic, Çağlar Söyüncü gibi yıldız oyuncuları takviye etmek şampiyonluk hedefimiz adına önemli adımlar oldu. Bu süreç içinde emekleri geçenlere teşekkür ediyorum. Kontenjan sebebiyle takıma dahil olan oyuncuların yanı sıra ayrılan oyuncular da oldu. Takımımız da taraftarlarımız da şampiyonluk yolunda yüreğini ortaya koyuyor."

Kızılhan, şampiyonluk için herkesin desteğinin çok önemli olduğunu belirtti.

"Buradan takım ve camia olarak olağanüstü bir mücadele verdiğimiz dönemde TFF ve hakemlere çağrıda bulunmak istiyorum. Adaletli olun, tüm maçları hakkaniyetle yönetin. Adaletin sağlanması, futbolun geleceği ve marka değeri için kritik öneme sahiptir. Umuyoruz ki hakemlerin rekabeti etkilemediği bir sezon yaşarız. Bu şartlar sağlanırsa emin olun şampiyonluk kupasını bu sene müzemize getireceğiz."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Kızılhan, sarı-lacivertli kulübün sporun bütün dallarında en tepeye oynadığına da dikkat çekti.

"Bu zorlu finansal şartlar altında olimpik şubelerimizin başarıları için şartlarımızı sonuna kadar zorlayacağız. Her zaman Fenerbahçe dünyanın en büyük spor kulübüdür diyoruz. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden her 5 sporcudan birisi Fenerbahçe Kulübünün sporcusuydu. Şimdi hedef 2024 Paris Olimpiyatları. Sami Çölgeçen isimli Galatasaray Divan Kurulu üyesi 'Neredeyiz biz, hiçbir yerde yokuz. Sadece futbolda Fenerbahçe'yle yarışıyorsunuz, amatör şubelerde yoksunuz. Fenerbahçe'yi kıskanıyorum.' demiş. Fenerbahçe, Türk sporunda ve ülkesinin geleceğinde bambaşka bir yerde."

Kızılhan son olarak Fenerium mağazalarının rekor kırdığını belirtti.

"Geçen sezon nisan ayında ulaştığımız 350 bin forma satış adedine bu yıl ocak ayında ulaşarak yeni bir rekor kırdık. 2023 yılı ciromuz 1 milyar 302 milyon lirayla tamamlandı. Bu rakam Fenerium tarihinin rekorudur. Döviz cinsinden 47 milyon 700 bin euro ciroya ulaştık."