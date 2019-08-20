Geçen sezonu tarihinin en kötü dönemlerinden birini geçirerek 46 puanla şampiyon Galatasaray'ın 23 puan gerisinde 6. sırada bitiren sarı-lacivertliler, yeni sezona iyi başlangıç yaptı.

Ülker Stadı'nda ligin yeni takımı Gaziantep Gazişehir'i konuk eden Fenerbahçe, rakibini gole boğdu. Sahadan 5-0 galip ayrılan sarı-lacivertli ekip, averajla liderlik koltuğuna oturdu. Maçta 3 penaltı kazanan Fenerbahçe, bunlardan 1'ini Moses ile değerlendiremedi.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada iyi bir oyun ortaya koyan Fenerbahçe, rakibini Victor Moses, Vedat Muriç, Emre Belözoğlu, Nabil Dirar ve Ferdi Kadıoğlu'nun golleriyle 5-0 yendi.

Karşılaşmaya atak başlayan Fenerbahçe, Victor Moses'ın 6. dakikada penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 13. dakikada bir kez daha penaltı kazandı. İkinci kez penaltı için topun başına geçen Moses bu kez Gazişehir kalecisi Günay'ı geçemedi.

Fenerbahçe, 17. dakikada yeni transferi Vedat Muriç'in jeneriklik golü ile farkı 2'ye çıkardı: 2-0

Sarı-lacivertli ekip, 24. dakikada bir penaltı daha kazandı. Topun başına geçen Emre Belözoğlu, skoru 3-0 yaptı. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

Fenerbahçe'de 74. dakikada Nabil Dirar topu ağlara gönderdi. Pozisyonda hakem ilk olarak ofsayt kararı verse de VAR incelemesi sonucunda gol geçerli sayıldı: 4-0

Gol perdesini 88. dakikada sarı-lacivertli ekibin genç oyuncusu Ferdi Kadıoğlu kapattı: 5-0

123 haftalık hasret bitti.

5 golle 3 puanı hanesine yazan Fenerbahçe, Süper Lig'deki 123 haftalık liderlik hasretini sonlandırırken Gazişehir Gaziantep ise Süper Lig'deki ilk maçından mağlubiyetle ayrıldı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI...

5. dakikada Fenerbahçe penaltı kazandı. Emre Belözoğlu'nun pasına hareketlenen Kruse, ceza sahası ön çizgisi civarında Kana Bıyık'ın müdahalesiyle yerde kaldı ve takımına penaltı kazandırdı.

GOL: 7. dakikada Moses'ın kullandığı ve topu filelere gönderdiği penaltıyla Fenerbahçe 1-0 öne geçti.

12. dakikada Fenerbahçe, bir kez daha penaltı kazandı. Ceza sahası son çizgisinde topla buluşan Emre Belözoğlu, Chibsah'dan topu kurtarmaya çalışırken oyuncunun yaptığı faul sonrasında yerde kaldı ve hakem Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi. Topun başına yine Moses gelirken, oyuncunun yerden vuruşunda kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı yatarak kontrol etti.

GOL: 17. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Emre Belözoğlu'nun havadan şık pasını ceza sahası içinde göğsüyle düzelten Vedat Muriç, bekletmeden düzgün vurdu ve skoru 2-0 yaptı.

20. dakikada Moses'ın ceza sahasına sağdan girerken içeriye ortasında Gazişehir Gaziantep savunması topu kornere gönderdi. Emre topu alıp köşe gönderine giderken maçın hakemi VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu saha kenarındaki ekrandan izledi. Moses'ın meşin yuvarlağı içeriye gönderdiği sırada topun savunmada Morais'in eline çarptığı gerekçesiyle Arda Kardeşler üçüncü kez penaltı noktasını gösterdi.

GOL: 24. dakikada Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'nun penaltıdan attığı golle skoru 3-0'a getirdi.

27. dakikada Dirar'ın ceza sahası sol çizgisinden altıpas üzerine çevirdiği topu kaleci çeldi. Günay'dan seken topu önünde bulan Vedat Muriç'in vuruşunda, Gazişehir Gaziantep savunması meşin yuvarlağı çizgi üzerinden çıkardı.

Sarı-lacivertliler, ilk yarıyı 3-0 önde kapattı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI...

52. dakikada orta sahanın solundan aldığı uzun topla ceza sahasına giren Pawlowski'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

64. dakikada Rodrigues, Gazişehir Gaziantep savunmasının arkasına gönderdiği pasta topu Moses'la buluşturmak istedi. Kalesini zamanında terk ederek ceza sahası dışına çıkan Günay Güvenç, meşin yuvarlağı kafayla uzaklaştırdı ve tehlikeyi büyümeden engelledi.

GOL: 74. dakikada Fenerbahçe farkı 4'e çıkardı. Kruse'nin ara pasıyla sol çizgide topla buluşan Moses, meşin yuvarlağı bekletmeden altıpas üzerine çevirdi. Bu noktada müsait pozisyonda bulunan Dirar, topu boş kaleye gönderdi. Pozisyon sonrası yardımcı hakem ofsayt gerekçesiyle bayrağını kaldırdı. Daha sonra hakem Arda Kardeşler, VAR incelemesiyle gol kararı verdi: 4-0.

85. dakikada Tolga Ciğerci'nin uzak mesafeden çektiği şutu kaleci Günay Güvenç zorlukla çeldi. Dönen topa kayarak vuran Muric'in şutunda, Günay bir kez daha gole engel oldu. Gazişehir Gaziantep savunması pozisyonun devamında meşin yuvarlağı uzaklaştırmayı başardı.

GOL: 88. dakikada Fenerbahçe skoru 5-0 yaptı. Kruse'nin ara pasıyla soldan ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu, çapraz pozisyonda olmasına rağmen düzgün bir şut çıkardı. Meşin yuvarlak uzak kale direğinin içine çarparak ağlarla buluştu: 5-0.

90. dakikada Dirar'ın soldan içeriye çevirdiği top Gazişehir Gaziantep savunmasından sekerek direğe çarptı ve oyun alanına geri döndü.

Fenerbahçe, mücadeleyi 5-0 kazandı.

Stat: Ülker

Hakemler: Arda Kardeşler, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Jailson, Zanka, Dirar, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu (Dk. 74 Tolga Ciğerci), Moses (Dk. 77 Ferdi Kadıoğlu), Kruse, Rodrigues (Dk. 70 Deniz Türüç), Muric

Gazişehir Gaziantep: Günay Güvenç, Djilobodji, Kana Bıyık, Toşca, Olkowski, Chibsah (Dk. 57 Diarra), Jefferson, Morais, Tetteh, Kayode (Dk. 80 Kenan Özer), Pawlowski (Dk. 65 Muğdat Çelik)

Goller: Dk. 7 Moses (Penaltıdan), Dk. 17 Muric, Dk. 24 Emre Belözoğlu (Penaltıdan), Dk. 74 Dirar, Dk. 88 Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 12 Chibsah, Dk. 50 Tetteh, Dk. 80 Jefferson, Dk. 90+1 Diarra (Gazişehir Gaziantep), Dk. 90+2 Muric (Fenerbahçe)

Kaynak: TRT SPOR, AA