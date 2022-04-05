Sarı lacivertli takımın son dönemdeki yükselişinde, birçok faktörün yanı sıra orta saha performansı önemli rol oynuyor.

İsmail Kartal’ın oyun kurgusuna dinamizm katma fikriyle sahaya sürdüğü Miha Zajc ve Miguel Crespo, beklentilere olumlu karşılık verdi.

Sarı lacivertli takım son 7 maçta 6 galibiyet 1 beraberlik'le 19 puan toplarken, Crespo çalışkanlığıyla bu çıkışa önemli katkı sağladı.

Portekizli orta saha oyuncusu, son 6 karşılaşmada toplam 74 kilometre koşarken, maç başı 12,34 kilometre ortalamaya ulaştı.

İttifak Holding Konyaspor karşısında 76 pas yapıp, yüzde 96 isabetle oynayan başarılı futbolcu, Yukatel Kayserispor maçında 46 pasın 39’unu doğru kullanıp yüzde 85’lik bir oran yakaladı.

Miha Zajc

Miha Zajc ise Süper Lig’de oynadığı 25 maçta 7 gol, 1 asistlik katkı sağlarken, takımının en üretken oyuncularından biri oldu.

Sloven futbolcu skor katkısının yanı sıra Hatay karşısında 12,56 km, Kasımpaşa maçında 12,48 km, Trabzonspor karşısında 12,70 km, Alanya’da 12 km, Konyaspor maçında ise 11,93 km koştu.

Diğer yandan Zajc ve Crespo'nun yükselen performansları olası bonservis bedellerine de yansıdı.

Uluslararası futbolcu piyasa değerlemesi yapan bir internet sitesinin verilerine göre Zajc 4 milyon 700 bin, Crespo ise 5 milyon euro bonservis bedeline ulaştı.