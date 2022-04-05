Tecrübeli teknik adam 2016-2017 sezonundan bu yana Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda en uzun süren oturan antrenör oldu.

Son beş yılda Trabzonspor'un yanı sıra Medipol Başakşehir ve Beşiktaş'ı çalıştıran Avcı, toplamda 69 hafta Lig'in zirvesinde yer aldı.

Bordo mavili ekibin başında şampiyonluğa koşan 58 yaşındaki teknik adamı rakiplerinin yakalaması yakın zamanda kolay görünmüyor.

Abdullah Avcı'yı bu kategoride Türk futbolunun en çok kupa kazanan teknik direktörü Fatih Terim takip ediyor. Kariyerinde 8 Süper Lig şampiyonluğu bulunan Terim, son 5 yılda Galatasaray'ın başında 29 hafta liderlik sevinci yaşadı.

Geçen sezon Beşiktaş'la şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın ise 23 hafta Lig'in en üst basamağında bulundu.

Son 5 yılda kulüp takımı olarak sadece Beşiktaş'ı çalıştıran Şenol Güneş ise siyah beyazlı takımla 2 şampiyonluk yaşamasına rağmen 19 hafta puan cetvelinin ilk sırasında yer alabildi.

Son 8 haftaya 13 puanla farkla önde giren Trabzonspor, matematiksel olarak 4 hafta daha Lig'in zirvesinde olmayı garantilemiş durumda bulunuyor.

Abdullah Avcı böylece 4 hafta sonra Fatih Terim, Sergen Yalçın ve Şenol Güneş'in toplamından daha fazla liderlik koltuğunda oturmuş olacak.