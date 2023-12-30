Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürüyor

Fenerbahçeli futbolcular, yeni yıla aileleriyle birlikte girecek. İsmail Kartal, yoğun bir fikstürden geçen takımına İstanbulspor maçı öncesinde 4 gün izin verdi.

Bu süreçte yönetim, transfer çalışmalarına devam edecek. Sarı lacivertliler; stoper hattına, orta sahaya ve ileri uca takviye yapmayı planlanıyor.

Savunmada ön plana çıkan isim Atletico Madrid forması giyen Savic. Direkt olarak 11'de forma giyebilecek düzeyde bir futbolcu arayan yönetim, Karadağlı oyuncuyla yakından ilgileniyor.

Orta sahada ise ismi sezon başında da gündeme gelen Rade Krunic için yoğun çaba sarf ediliyor. Milan’da forma giyen futbolcu için resmi teklifin yapılacağı gelen haberler arasında.

Yönetim, hücumda ise hem kanatta hem de santrfor mevkisinde forma giyebilen bir oyuncu arayışında. Michy Batshuayi’nin takımdan ayrılma ihtimaline karşı yabancı bir forvet takviyesi yapılacak.