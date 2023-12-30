Beşiktaş için Bruno Genesio iddiası

Siyah beyazlılara, en yakın ismin Bruno Genesio olduğu ileri sürüldü. Yönetim, Fransız çalıştırıcı ile temaslarını sıklaştırdı.

Başkan Hasan Arat'ın yürüttüğü süreçte, Genesio ile görüşmelerin pozitif ilerliyor. Deneyimli teknik adam ile birçok konuda mutabakata varıldı.

Başkan Arat'ın, özellikle sözleşme süresi ve takım planlaması noktasında kafasında soru işaretleri olan Genesio'yu ikna etti.

57 yaşındaki çalıştırıcı ile, görüşmelerinin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. Teknik direktörlük kariyerine Olimpik Lyon'da başlayan Genesio sonrasında Çin ekibi Beijing Guoan'da görev yaptı.

Tecrübeli teknik adam, son olarak Rennes'in başında yer aldı. Bruno Genesio ile Fransız ekibinin yolları 19 Kasım 2023'te ayrıldı.