MKE Ankaragücü'nden Alper Uludağ sakatlandı

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Atakaş Hatayspor mücadelesinde dizinden sakatlanan profesyonel futbol A takım futbolcularımızdan Alper Uludağ'ın, sağlık ekibimizin gözetiminde daha önce ameliyat olduğu yurt dışındaki rehabilitasyon merkezinde tedavisi devam etmektedir. Alper Uludağ'ın tedavi süreci 6 ile 8 hafta arası sürecektir." ifadeleri kullanıldı.

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Atakaş Hatayspor mücadelesinde dizinden sakatlanan Profesyonel Futbol A Takım futbolcularımızdan Alper Uludağ'ın, sağlık ekibimizin gözetiminde daha önce ameliyat olduğu yurt dışındaki rehabilitasyon merkezinde tedavisi devam etmektedir. Alper Uludağ'ın tedavi… pic.twitter.com/Cy4bKOLyVv — MKE Ankaragücü (@Ankaragucu) December 30, 2023