Düzce'de bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Caulker, sarı-lacivertlilere katıldığı için duyduğu mutluluğu belirtti.

"7 yıldır kazanılamayan bir şampiyonluk var"

29 yaşındaki İngiliz stoper, ilk haftasının kendisi açısından çok güzel geçtiğini dile getirdi.

"Fenerbahçe'ye katılmak benim açımdan oldukça kolay bir karar oldu. Başka kulüplerden de teklifler vardı. Türkiye'den ve Avrupa'dan teklifler vardı ama başkanla görüştükten sonra karar vermek çok kolay oldu. Azmi, isteği gördüm. Kaliteli oyuncular da bu kararı vermemde etkili oldu. Kulübün ve taraftarının büyüklüğü de çok önemliydi. 7 yıldır kazanılamayan bir şampiyonluk var. Ben bu yolda çalışmaya devam edeceğim."

"Liderlik özelliğimi göstermek istiyorum"

Caulker, kariyerinin düşüş döneminde kendisine fırsat veren Alanyaspor'a teşekkür etti.

"Burada liderlik özelliğimi göstermek istiyorum. Takım arkadaşlarıma bu doğrultuda yardımcı olmak istiyorum. Ben kendimi hazır hissediyorum. Benim için şu anda tek önemli şey, bu formayla başarı kazanmak. Çok çalışarak, kolektif hareket edeceğiz. Hocanın vereceği kararlara saygı duyacağız ve sistem konusunda karar ona ait olacak. Karşımda hani oyuncu olursa olsun başa çıkabileceğimi düşünüyorum. Şu an kendimi hazır hissettiğimi söyleyebilirim."

"Takım arkadaşlarımızla göstereceğimiz performansla başarılara gidebiliriz"

Caulker, Attila Szalai'nin büyük bir hayranı olduğunu da vurguladı.

"Avrupa Şampiyonası'nda da kendisini takip ettim. Büyük bir geleceği var. Büyük fırsatlara erişebilecek bir oyuncu. Daha önce İngiltere ile bağlantılı olabilecek durumlarını duymuştum ama neyse ki bizde oynuyor. İyi ki Fenerbahçe'de. Umuyorum beraber oynama fırsatımız da olur. Onunla ve diğer takım arkadaşlarımızla göstereceğimiz performansla başarılara gidebiliriz."

"Avrupa Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde kendimi gösterme hedefim vardı"

Tecrübeli savunmacı, kariyerinin çöküş dönemini atlattıktan sonra, tekrar büyük takımda oynama ve Avrupa kupalarında forma giyme hedefi belirlediğini anlattı.

"Ben azimli bir futbolcuyum. Büyük takımlarda oynama hedefim her zaman vardı. Avrupa Ligi'nde ve Şampiyonlar Ligi'nde kendimi gösterme hedefim vardı. Büyük takımda oynama isteğimi şu anda gerçekleştirdim. Şimdi şampiyonluk kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istiyorum. Geçtiğimiz yıl kendimi ve oyunumu geliştirdiğimi düşünüyorum. Fenerbahçe'nin gerçekten iyi bir oyuncu kadrosu var. Maalesef geçen sene özellikle son maçlarda istediğini gerçekleştiremedi ve ligi kazanamadı. Buradayım ve çok heyecanlıyım. Burası benim için yeni bir rekabet ortamı. Transfer isteyen her kulübe baktım, inceledim ama şu an itibarıyla Fenerbahçe'nin hem en iyi tarihe sahip olması hem de yeni tarih yazma ihtimali açısından buradayım."

Daha önce savunmada üçlü sistemde oynadığını ve hücuma çıkabildiği için bu sistemde oynamayı daha çok sevdiğini kaydeden Caulker, teknik direktör Pereira'nın isteği doğrultusunda hareket edeceklerini anlattı.

Caulker, Avrupa Şampiyonası yarı finalinde dün akşam İngiltere'nin Danimarka ile oynadığı maçta yaşanan penaltı kararının doğru olup olmadığı yönündeki bir soruyu ise "Penaltı." şeklinde yanıtlayarak sözlerini tamamladı.