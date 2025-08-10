Açık 30.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.08.2025 10:54

Gazze'de son 24 saatte 5 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

Katil İsrail'in saldırıları ve ablukası nedeniyle kıtlık yaşanan Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2'si çocuk 5 Filistinli daha açlıktan hayatını kaybetti.

Gazze'de son 24 saatte 5 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Munir el-Burş, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlere ilişkin bilgi verdi.

İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze'ye dayatılan açlığın can almaya devam ettiğini belirten Burş, son 24 saatte 2'si çocuk 5 Filistinlinin daha açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle öldüğünü ifade etti.

Burş, Gazze'de açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 100'ü çocuk 217'ye yükseldiğini kaydetti.

Gazze "açlıktan" ölüyor

İsrail'in saldırıları ve insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası altındaki Gazze Şeridi, açlığın yayıldığı, su, ilaç, tıbbi gereçler ve hijyen malzemesinin bulunamadığı insani felaketi yaşıyor.

Başta çocuklar olmak üzere, Gazze Şeridi'nde açlık nedeniyle ölümler artıyor. Yerel ve uluslararası çevreler İsrail'in "açlığı ve susuzluğu silah olarak" kullandığını belirtiyor.

Sivil altyapıyı da tahrip ederek Gazze'nin yüzde 88'ini yıkan İsrail ordusu, sürgün emirleriyle yerinden ettiği Filistinlileri sık sık barındıkları bölgelerde hedef alıyor.

Nüfusu yaklaşık 2,3 milyon olan Gazze'de İsrail saldırıları ve sürgün emirleriyle yerinden edilenlerin sayısının 2 milyona ulaştığı, çok sayıda kişinin defalarca yerinden edildiği belirtiliyor.

Temel malzemelerden yoksun şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırlarını ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
İngiltere'de yasaklı "Palestine Action" grubuna destek eyleminde gözaltı sayısı 466'ya çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:49
Ağrı Dağı'nın zirvesindeki takke buzulu eriyor
11:28
Yargıtay, sebepsiz yere evi terk eden kişiyi boşanmada "tam kusurlu" saydı
11:13
Evlenecek gençlere indirim desteği sağlayan firmalar artışta
12:12
Pina ve deniz çayırları Marmara Denizi'ne nefes oluyor
11:44
İngiltere'ye ait F-35 Japonya'da acil iniş yaptı
10:51
Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı
Kapadokya semalarında rengarenk festival
Kapadokya semalarında rengarenk festival
FOTO FOKUS
3 boyutlu teknoloji hastalara umut oluyor
3 boyutlu teknoloji hastalara umut oluyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ