Filistinli esirlerin lideri Bergusi: İsrail'in zorbalığına kültür ve medeniyetle karşılık verdik

Bergusi, "Arapça Kalır" sloganı ve 300'den fazla yayınevinin katılımıyla düzenlenen 10. Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı'nın açılışında konuştu.

Filistinli esirlerin "lideri" olarak bilinen Bergusi, "Arapça, insanlığa, cihada, özgürlüğe ve bağışlamaya uzanan bir köprüdür" dedi.

Arapça kitabın, medeniyetin statüsünü yükseltmede ve insani değerleri yaymada önemli rol oynadığını vurgulayan Bergusi, "Bu kültür, son halkasını Osmanlı İmparatorluğu'nun oluşturduğu ve modern devletlerle kardeşlik bağlarımızı güçlendiren pek çok köprü aracılığıyla dünyaya yayılmıştır" ifadesini kullandı.

Bergusi, konuşmasında esaret yıllarına da değinerek, "Esaretin kalbinden, özgürlüğe kavuşmamızı ve zincirlerimizi kırmamızı sağlayan Allah'a şükretmek için geldik. Onlarca yıl balinanın karnında saklı kaldıktan sonra, bugün size Filistin'in Arap ve İslam kimliğini koruduğunu, Kudüs'ün ise tüm Müslümanların ve semavi dinlere mensup olanların ortak varış noktası olduğunu haykırıyoruz" dedi.

"Filistinli tutuklulara en ağır işkenceler uygulandı"

İsrail hapishanelerinde Filistinli tutuklulara en ağır işkencelerin uygulandığını ve İsrail'in Filistinli tutukluların iradesini kırmaya çalıştığını belirten Bergusi, bunun yalnızca Filistinli oldukları için değil, aynı zamanda "her damla kanla acı çeken bir vatanın özgürlük elçileri" oldukları için de yapıldığını ifade etti.

Bergusi, Siyonizm'in Birleşmiş Milletler ve medeni ülkelerin itirafıyla "ırkçılığın özü" olduğuna dikkati çekerek, "Siyonizm ister İslami ister başka bir kültür olsun, Arap ve insan kültürünün düşmanıdır" diye konuştu.

Arapça kitabın önemine de dikkati çeken Bergusi, şairlere, "Gazze denizine şiir yazmayanların Arap şiirine ihtiyacı yoktur. Açların kemikleriyle ve çocukların kanıyla yazmayanların yazısı yoktur" sözleriyle çağrıda bulundu.

Bergusi, katılımcılara, "Siz sözün ve insanlığa katkının elçilerisiniz. Karşılaştığınız her politikacıya bu mesajı taşıyın. Filistin sizi kültür ve mücadele alanında askerler olarak bekliyor" diye seslendi.

İsrail'in kendilerini "yenilmez güç" olarak göstermeye çalıştığını söyleyen Bergusi, "Ama Gazze'de yenildiler" dedi.

"İsrail'in zorbalığına karşı bizim cevabımız kültür ve medeniyet oldu"

Cezaevinden çıktıklarında kendilerine zorla giydirilen ve üzerinde "Düşmanlarımın peşine düşerim, onları yakalarım ve yok edilene kadar geri dönmem" sözlerinin yazılı olduğu beyaz tişörtü kaldırarak, "Onların cevabı buydu ama onların (İsrail'in) zorbalığına karşı bizim cevabımız kültür ve medeniyet oldu" ifadelerini kullandı ve ardından Filistin bayrağını kaldırarak salondakileri selamladı.

Bergusi, konuşmasını, "Mescid-i Aksa Tufanı, esirleri sürgüne getirmiş oldu ama biz sürgünde değiliz. Kardeşlerimizin yanındayız ve 'Allah her saldırganın planından büyüktür' sözüyle birleşiyoruz" diyerek tamamladı.

İsrail hapishanelerinde 44 yılı aşkın süre kalan Bergusi, Filistinli esir hareketinin en önemli isimlerinden biri olarak biliniyor.

Katil İsrail'in soykırımında 61 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti

İsrail, Hamas ile varılan ateşkes kapsamında Bergusi’yi ve yüzlerce Filistinli esiri Şubat ayında serbest bırakmıştı.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana, ABD desteğiyle Gazze’de katliam, açlık, yıkım ve zorla göç ettirme gibi soykırım suçları işliyor. Uluslararası Adalet Divanı’nın durdurma çağrılarına rağmen saldırılar devam ediyor.

Son verilere göre, soykırımda 61 bin 369 Filistinli hayatını kaybetti, çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 152 bin 862 kişi yaralandı. 9 binden fazla kişi halen kayıp. Yüz binlerce kişi yerinden edilirken, bölgede ölümcül bir kıtlık yaşanıyor.