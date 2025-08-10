Açık 19.4ºC Ankara
Dünya
AA 10.08.2025 04:47

İsrail’de on binlerce kişi, Gazze'nin işgal kararını protesto etti

İsrail'de on binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümetin Gazze'nin işgal kararını protesto etmek için başkent Tel Aviv sokaklarına indi.

İsrail’de on binlerce kişi, Gazze'nin işgal kararını protesto etti
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Ülkedeki hükümet karşıtı grupların çağrısı üzerine başkent Tel Aviv’in pek çok noktasında Başbakan Netanyahu hükümetinin Gazze kentini işgal kararı protesto edildi.

Savunma Bakanlığı binası önünde Begin Caddesi'ndeki protestoda, Gazze'den serbest bırakılan esir Gadi Mozes'in yeğeni Şai Mozes İsrail askerlerine seslenerek, "Size verilecek görev, esirlerin öldürülmesine katılmak olacak. Bu durumda reddetmekten başka seçenek yok." dedi.

İsrail ordusundaki bir muharip subayın annesi ise yaptığı konuşmada, Gazze'yi işgal planının esirlerin, yüzlerce askerin ölümüne ve ülke imajının yerle bir olmasına yol açacak sonsuz bir savaşa doğru emin adımlarla sürüklediğini vurguladı.

İsmini açıklamak istemeyen muharip subayın annesi de askerlere yönelik, "Gazze'ye girmeyi reddedin. Bu haksız savaşa katılmayı reddedin." ifadesini kullandı.

İsrailli muharip subayın annesi, askerlerin fiziksel ve zihinsel olarak zayıfladığını ve uygun ekipmanlardan mahrum kaldıklarını söyledi.

"Savaş çığırtkanları hepimizi korkunç felakete sürüklüyor"

"Esirler Meydanı” olarak anılan alanda toplanan yaklaşık 10 bin göstericiye hitap eden Gazze’de tutulan İsrailli esir David Cunio’nun eşi Sharon Aloni-Cunio ise "Sonsuza kadar sürecek bir savaşın çığırtkanları hepimizi korkunç bir felakete sürüyor. Bunu esirler için bile yapmıyorlar. Esirleri feda etmeye hazır olduklarını yüksek sesle söylüyorlar." dedi.

Öte yandan, Netanyahu hükümetinden tüm esirlerin tek seferde serbest bırakılmasını sağlayacak bir anlaşma imzalamasını ve Gazze kentini işgal kararından vazgeçilmesini talep eden bir grup protestocu ise Tel Aviv’in ana arterlerinden Ayalon otoyolunu trafiğe kapattı.

İsrail polisinin müdahale ettiği göstericilerden 3'ü gözaltına alındı.

İsrail Güvenlik Kabinesi 7 Ağustos'ta, Gazze Şeridi'nin tamamının işgalini görüşmek üzere toplanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi Fox News'e verdiği röportajda, "Gazze'nin tamamını kontrol altına almayı hedeflediklerini" söylemişti.

İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
