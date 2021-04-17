Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı öncesi yapılan testlerde teknik kadrodan 1 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

"M. Başakşehir ile oynayacağımız maçımıza yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde tüm oyuncularımız, teknik heyet ve çalışanlarımıza uygulanan PCR testlerinde; teknik kadrodan 1 profesyonelin sonucu pozitif çıkmıştır. İzolasyon ve tedavi süreci başlamıştır."