Haber Giriş: 17 Nisan 2021 Cumartesi 16:45Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Fenerbahçe'de pozitif vaka
Fenerbahçe'de yapılan koronavirüs testleri sonucunda teknik kadrodan 1 kişinin testi pozitif çıktı.
Fenerbahçe'de Medipol Başakşehir maçı öncesi yapılan testlerde teknik kadrodan 1 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.
"M. Başakşehir ile oynayacağımız maçımıza yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde tüm oyuncularımız, teknik heyet ve çalışanlarımıza uygulanan PCR testlerinde; teknik kadrodan 1 profesyonelin sonucu pozitif çıkmıştır. İzolasyon ve tedavi süreci başlamıştır."
Bilgilendirme | M. Başakşehir ile oynayacağımız maçımıza yönelik Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde tüm oyuncularımız, teknik heyet ve çalışanlarımıza uygulanan PCR testlerinde; teknik kadrodan 1 profesyonelin sonucu pozitif çıkmıştır.— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 17, 2021
İzolasyon ve tedavi süreci başlamıştır. pic.twitter.com/hbnvelGW55
Etiketler: Fenerbahçe Koronavirüs
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