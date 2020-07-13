Haber Giriş: Kaynak: İHA
Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç ameliyat edildi
[Fotoğraf: İHA]
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre tecrübeli futbolcu Mevlüt Erdinç, menisküs ameliyatı oldu.
Sarı-lacivertli takımın tecrübeli futbolcularından Mevlüt Erdinç, bugün bıçak altına yattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre 33 yaşındaki santrfor, menisküs operasyonu geçirdi.
"Futbolcumunuz Mevlüt Erdinç'in antrenmanlarda ağrı hissetmesi üzerine yapılan tetkikler sonucu, sağ dizinde menisküs yırtığı ve meniskal kist tespit edilmiştir. Oyuncumuz sponsor hastanemizde başarışı bir ameliyat geçirmiştir."
Etiketler: Fenerbahçe Mevlüt Erdinç menisküs ameliyatıSon Güncelleme: 13 Temmuz 2020 Pazartesi 17:13
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