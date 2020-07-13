Haber Giriş: Kaynak: AA
Tenis Federasyonundan koronavirüs soruşturması
Türkiye Tenis Federasyonu, bazı milli sporcuların kamp yaptıkları yerde koronavirüs tedbirlerine uymadığına dair sosyal medyada yer alan görüntüler üzerine soruşturma başlattı.
Federasyondan yapılan açıklamada, "Göcek'te antrenmanlarını sürdüren A Milli Takım sporcularımızın sosyal medyaya yansıyan görüntülerinde federasyonumuzun belirlediği Covid-19 önemlerine uyulmadığı tespit edilmiştir. Konuyla ilgili gerekli soruşturma başlatılmış olup sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
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