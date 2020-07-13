Konyaspor'un golleri 20. ve 45+1. dakikalarda Miya, 28. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 85. dakikada Skubic'den geldi. Medipol Başakşehir'in gollerini ise 3. dakikaa Visca (Penaltı), 70. dakikada Volkan Fındıklı (KK) ve 77. dakikada Elia kaydetti.

Bu sonuçla Konyaspor, 33 puana yükselerek küme düşme hattından çıktı. Medipol Başakşehir ise 66 puanla liderliğini sürdürdü.

Son iki haftaya girilirken Trabzonspor'un da deplasmanda Denizlispor'a mağlup olmasıyla Medipol Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki puan farkı 4 olarak kaldı.

Medipol Başakşehir ligde son 2 haftada Kayserispor ve Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Konyaspor ise Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 1-1 bitmişti.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 3. dakikada konuk ekip öne geçti. Visca'nın kullandığı köşe atışında hakem Cüneyt Çakır, Miya'nın altıpas üzerinde topa elle müdahale ettiğini belirleyerek penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Visca, meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1

10. dakikada Crivelli'nin ceza sahası dışından şutunda, top yandan auta gitti.

GOL - 20. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Sol kanattan gelişen atakta Alper Uludağ, ceza sahası içerisine ortasını yaptı. Topa gelişine vuran Miya, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

25. dakikada Mehmet Topal'ın ceza sahasına ortasında iyi yükselen Skrtel'in kafa vuruşunda, top yandan auta çıktı.

GOL - 28. dakikada Konyaspor öne geçti. Hadziahmetovic'in ceza sahası içerisinden pasına hareketlenen Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1

GOL - 45+1. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Hadziahmetovic'in ceza sahası içerisine gönderdiği topu güçlükle kontrol eden Miya'nın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

50. dakikada Milosevic'in ceza sahası ön çizgisine yakın noktadan şutunda, top yandan auta gitti.

52. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'ta kaldı.

54. dakikada Miya'nın kaleyi cepheden gören noktadan şutunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

70. dakikada konuk ekip farkı 1'e indirdi. Visca'nın ceza sahası içerisinden pasına hareketlenen Demba Ba'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-2

77. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Caiçara, ceza sahası içerisine ortasını yaptı. Topa gelişine vuran Elia, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 3-3

84. dakikada ev sahibi ekip tekrar öne geçti. Jonsson'un ceza sahasına pasına hareketlenen Skubic'in vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 4-3

Karşılaşma, Konyaspor'un 4-3 üstünlüğüyle sona erdi.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun

İttifak Holding Konyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Skubic, Uğur Demirok, Anicic, Alper Uludağ, Volkan Fındıklı (Dk. 73 Jevtovic), Jonsson, Milosevic (Dk. 79 Thuram), Miya (Dk. 74 Selim Ay), Hadziahmetovic, Ömer Ali Şahiner

Medipol Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu (Dk. 59 Berkay Özcan), Clichy, Visca, Mehmet Topal, İrfan Can Kahveci (Dk. 70 Robinho), Aleksic (Dk. 46 Elia), Crivelli (Dk. 89 Mahmut Tekdemir), Demba Ba

Goller: Dk. 3 Visca (Penaltıdan), Dk. 70 Demba Ba, Dk. 77 Elia (Medipol Başakşehir), Dk. 20 ve 45+1 Miya, Dk. 28 Ömer Ali Şahiner, Dk. 84 Skubic (İttifak Holding Konyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 2 Miya, Dk. 9 Uğur Demirok, Dk. 35 Milosevic, Dk. 90+6 Ali Turan (Yedek kulübesinde) (İttifak Holding Konyaspor), Dk. 31 Visca, Dk. 32 Aleksic, Dk. 48 Epureanu (Medipol Başakşehir)