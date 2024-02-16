Parçalı Bulutlu 11.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 16.02.2024 16:00

Fenerbahçe'de Kent ve Peres'in lisansı çıkarılmadı

Fenerbahçe Kulübü, sezonun ikinci yarısı için Ryan Kent ve Luan Peres'in lisansını çıkarmadı.

Fenerbahçe'de Kent ve Peres'in lisansı çıkarılmadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ara transfer döneminin ardından 2023-2024 sezonunun ikinci yarısı için kulüplerin A takım listelerini yayımladı.

Sarı-lacivertli kulüpte, İngiliz hücum oyuncusu Kent ile sakatlığı bulunan Brezilyalı savunma oyuncusu Peres'in isimleri listede yer almadı.

Fenerbahçe'nin 30 kişilik A takım listesinde şu futbolcular bulunuyor:

Ahmet Necat Aydın, Alexander Djiku, Bright Osayi Samuel, Cengiz Ünder, Çağlar Söyüncü, Dominik Livakovic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Efekan Karayazı, Ferdi Kadıoğlu, Fred, Furkan Onur Akyüz, İrfan Can Eğribayat, İrfan Can Kahveci, İsmail Yüksek, Jayden Oosterwolde, Joshua King, Kaan Akyazı, Leonardo Bonucci, Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür, Michy Batshuayi, Miha Zajc, Muhammet İmre, Rade Krunic, Rodrigo Becao, Sebastian Szymanski, Serdar Aziz, Serdar Dursun, Yusuf Akçiçek.

ETİKETLER
Fenerbahçe
Sıradaki Haber
Şeref Eroğlu: Türk güreşinin geleceğini planlıyoruz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:34
Çukurca tahini tescillendi
16:31
Ukrayna: Avdiyivka'nın güneydoğu eteklerindeki bir mevzimizden çekilme kararı aldık
16:30
Eski FBI ajanı, Biden hakkında yürütülen rüşvet soruşturmasında yalan beyan vermekle suçlanıyor
16:16
DSÖ: Gazze'deki Nasır Hastanesinden gelen haberlerden derin endişe duyuyoruz
16:21
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
16:30
BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e Refah uyarısı
İsrail'in güneyinde silahlı saldırı: 2 kişi öldü
İsrail'in güneyinde silahlı saldırı: 2 kişi öldü
FOTO FOKUS
Gazzeli aileyi Türkiye buluşturdu
Gazzeli aileyi Türkiye buluşturdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ