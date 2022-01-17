Fenerbahçe, Antalya deplasmanına birçok önemli eksikle gitmişti.

Tedavileri tamamlanan isimlerden haber bekleyen yeni teknik direktör İsmail Kartal, kadro tercihinde seçeneklerini arttırarak elini güçlendirmek istiyor.

Süper Lig’in 22. haftasında Çarşamba günü Altay’ı konuk edecek Fenerbahçe'de, sakat ve hasta futbolcuların durumu yakından takip ediliyor.

Berisha ile Szalai dönecek

Uzun süredir tam kadro çalışamayan sarı lacivertlilerde, antrenman eksiğini tamamlayan Mergim Berisha formaya yakın.

Mide rahatsızlığı geçen ve takımla çalışmalara başlayan Attila Szalai da çarşamba günü oynanacak karşılaşmaya yetişecek.

Takımla antrenmana çıkan Miguel Crespo’nun oynayıp oynayamayacağı maç günü netleşecek.

Novak ve Valencia'nın durumu belirsiz

Gribal enfeksiyon nedeniyle Antalyaspor deplasmanına götürülmeyen Enner Valencia ile Novak’ın durumları ise belirsizliğini koruyor.

Bu arada, tedavisi tamamlanan Altay Bayındır bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Sol kasığında ikinci derece zorlanma ve kanama belirlenen Mert Hakan Yandaş’ın tedavisi ise devam ediyor.