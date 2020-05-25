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Fenerbahçe'de Covid-19 testleri negatif çıktı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Fenerbahçe Futbol Takımı'nda yapılan yeni tip koronavirüs (Covid-19) testleri negatif çıktı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Futbol A Takımı'nda oyuncular, teknik ve idari heyet ile Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde görevli personele uygulanan Kovid-19 PCR testleri negatif sonuçlandı.
Öte yandan Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonunun Hasan Doğan Milli Takım Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yarın kampa girecek ve 31 Mayıs'a kadar burada çalışacak.
Etiketler: koronavirüs salgın pandemi covid-19 FenerbahçeSon Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 22:17
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