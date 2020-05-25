Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
THY Avrupa Ligi'nde 2019-2020 sezonu kapandı
Basketbolda yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda 2019-2020 sezonu iptal edildi.
Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, Avrupa Ligi yönetiminin video konferans yöntemiyle toplantı yaptığı kaydedildi.
Toplantıda, THY Avrupa Ligi ve ULEB Avrupa Kupası'nda 2019-2020 sezonunun iptal edilmesi yönünde karar alındığı aktarıldı.
Yeni sezon 1 Ekim'de başlayacak
Lig ve kupanın, 2020-2021 sezonunda aynı takımlarla yapılacağı duyuruldu. Avrupa Ligi'nde yeni sezonun 1 Ekim, Avrupa Kupası'nda ise 30 Eylül'de başlayacağı belirtildi.
İki organizasyon da 12 Mart'ta salgın nedeniyle askıya alınmıştı.
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