Kulüpten alınan bilgiye göre, 32 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli takımın karşılaşma öncesi yaptığı son antrenmanda bacağında ağrı hissetti. Çekilen MR'ın ardından Mevlüt'ün sol bacak alt adalesinde kısmi yırtık tespit edildiği ve tedavisine başlandığı kaydedildi.

Fenerbahçe'de Mevlüt Erdinç'in yanı sıra diğer santrfor Vedat Muric de sakatlığı nedeniyle Malatya'ya götürülmedi.

Öte yandan sarı-lacivertli ekipte sakatlığı bulunan Max Kruse ile kırmızı kart cezalısı Mauricio Isla da BtcTurk Yeni Malatyaspor müsabakasında forma giyemeyecek.

Fenerbahçe'nin BtcTurk Malatyaspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Sadık Çiftpınar, Mathias Zanka, Serdar Aziz, Adil Rami, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan, Miha Zajc, Ferdi Kadıoğlu, Alper Potuk, Nabil Dirar, Deniz Türüç, Garry Rodrigues ve Victor Moses.

Kaynak: AA