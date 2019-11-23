Türkiye Kick Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, erkek ve kadın milli takımlarının hazırlık kampı Antalya'da sona erdi.

Türkiye'yi şampiyonada 25 sıklette, 49 sporcu sporcu temsil edecek. Full contact, kick light ve point fighting kategorilerindeki müsabakalarda 19 kadın ve 30 erkek sporcu madalya için mücadele edecek. Organizasyon, 1 Aralık Pazar günü sona erecek.

Kaynak: AA