TED Koleji'nin temel atma törenine katılmak üzere Erzurum'a gelen Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, açıklamalarda bulundu.

Yeni bir takımla lige başladıklarını belirten Başkan Kartal, "Geçen seneki kadrodan 7 oyuncuyu aldık. Onlarla sözleşmemiz kısa süreliydi. Yarım dönem anlaşma yapmıştık, düşme riskimiz olması sebebiyle, tam bir iskelet kadromuz yoktu. Son aşamada 7 sporcuyu takıma yeniden kazandırdık. Ek olarak 7-8 oyuncu daha aldık. Tam bir entegre yapamadık. Bunlardan birkaç sıkıntılı çocuk çıkmış olabilir. Şimdiki hocamızla eksiklerimiz neredeyse biliyoruz, araştırmamızı yapıyoruz. Sportif direktörümüz çalışıyor. Geçtiğimiz senenin ikinci yarısındaki gibi başarıyı yakalayacak bir Rizespor'u oluşturacağız" diye konuştu.

"O yükselişten sonra Rizespor'da oynaması biraz zordu"

Geçtiğimiz sezon Rizespor ile gösterdiği performansın ardından yaz transfer döneminde Fenerbahçe'ye transfer olan Vedat Muriç'i gönderdikleri için pişman olmadıklarını belirten Kartal, "Takım olarak eksikliğini hissediyoruz. Takımda olması halinde en üst sıradakilerle aynı puana sahip olabilirdik. Ama şimdi Vedat'ın da o yükselişten sonra Rizespor'da oynaması zordu. Göndermeseydik psikolojik sıkıntı olabilirdi. Satışı doğru ve gayet iyi oldu. Vedat inşallah Fenerbahçe'de de başarılı olur. Çünkü Vedat'ın bir sonraki satışında bizim bir payımız var, kulübü düşünmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA