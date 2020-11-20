Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncular Hasan Sıkar ve Caner Pekşen de herhangi bir semptoma rastlanmamasına rağmen tüm takımın PCR testine girdiği ve sonuçların negatif çıktığı bildirildi.

Sporcularımızda herhangi bir semptoma rastlanmamıştır. Tüm kafilemiz Arhavi deplasmanının dönüşünde PCR testine girmiş ve negatif sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız. — Fenerbahçe Voleybol (@FBvoleybol) November 20, 2020