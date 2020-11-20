Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 15:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'de 2 oyuncu izolasyona alındı
Fenerbahçe Kulübü, Arhavi Voleybol deplasmanına giderken uçakta sarı-lacivertli oyunculara yakın oturan bir yolcuda pozitif vaka bildirilmesi üzerine iki oyuncunun izolasyona alındığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, oyuncular Hasan Sıkar ve Caner Pekşen de herhangi bir semptoma rastlanmamasına rağmen tüm takımın PCR testine girdiği ve sonuçların negatif çıktığı bildirildi.
Sporcularımızda herhangi bir semptoma rastlanmamıştır. Tüm kafilemiz Arhavi deplasmanının dönüşünde PCR testine girmiş ve negatif sonuçlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız.— Fenerbahçe Voleybol (@FBvoleybol) November 20, 2020
Etiketler: Fenerbahçe
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