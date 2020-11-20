Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 26 resmi maçtan sadece 5'ini kazanabildi.

İki ekip arasında 24'ü Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 26 resmi maçtan 8'ini Medipol Başakşehir, 5'ini Beşiktaş kazandı, 13 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Rekabette Medipol Başakşehir 31, Beşiktaş ise 28 gol attı.

Lig maçları

İki ekip Süper Lig'de 24 kez karşılaşırken, Medipol Başakşehir 7, Beşiktaş 5 galibiyet aldı. Taraflar arasındaki 12 maçta da beraberlik bozulamadı.

Siyah-beyazlıların ligdeki toplam 26 golüne, turuncu-lacivertli ekip 28 golle yanıt verdi.

Geçen sezonun ilk yarısındaki iki takım arasındaki maç 1-1 berabere tamamlanırken, ikinci devredeki mücadeleyi Medipol Başakşehir 1-0 kazanmıştı.

Evindeki 12 maçta 4 galibiyet

Beşiktaş, Medipol Başakşehir ile evinde oynadığı 12 maçta sadece 4 kez galibiyet sevinci yaşayabildi.

Siyah-beyazlı takım, İstanbul Büyükşehir Belediyespor adıyla Süper Lig'de 2007-2008 sezonundan itibaren mücadeleye etmeye başlayan rakibi karşısında iç sahadaki ilk 4 maçta 2 galibiyet ve birer beraberlikle yenilgi aldı.

Beşiktaş, evindeki son 8 karşılaşmada ise rakibini 2 kez yenerken, 6 defa da sahadan beraberlikle ayrıldı.

Siyah-beyazlı ekip, 2010-2011 sezonunda evinde Medipol Başakşehir'e 2-0 yenildi.

İç sahada rakibine 14 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 10 gol gördü.

Kupada 2 maç

İki takım Ziraat Türkiye Kupası'nda da 2 kez karşı karşıya geldi. 2009-2010 sezonundaki kupa eşleşmesi 1-0 Medipol Başakşehir'in üstünlüğüyle tamamlandı.

Beşiktaş ve Medipol Başakşehir, 2010-2011 sezonunda ise Türkiye Kupası finalinde bir kez daha karşılaştı.

Normal süresi ve uzatma bölümü 2-2 berabere tamamlanan karşılaşmada rakibine penaltılarda 4-3 üstünlük kuran siyah-beyazlı takım, kupanın sahibi olmuştu.