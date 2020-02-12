Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, erkek ile kadın voleybol takımlarının yanı sıra altyapı idari ve teknik kadrosunun katkılarıyla toplanan 600'e yakın ürün için 29 koli hazırlandı.

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İçinde kışlık kıyafet, hijyen ve ev ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım kolileri, depremzedelere gönderilmek üzere AFAD yetkililerine teslim edildi.