Haber Giriş: Kaynak: AA
Fenerbahçe Voleybol Şubesi'nden depremzedelere yardım
[Fotoğraf: DHA]
Fenerbahçe Kulübü Voleybol Şubesi tarafından Elazığ ile Malatya'daki depremzedeler için hazırlanan yardım paketleri, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) ulaştırıldı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, erkek ile kadın voleybol takımlarının yanı sıra altyapı idari ve teknik kadrosunun katkılarıyla toplanan 600'e yakın ürün için 29 koli hazırlandı.
[Fotoğraf: DHA]
İçinde kışlık kıyafet, hijyen ve ev ihtiyaç malzemelerinin yer aldığı yardım kolileri, depremzedelere gönderilmek üzere AFAD yetkililerine teslim edildi.
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