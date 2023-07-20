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Spor
DHA 20.07.2023 22:20

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turundaki rakipleri belli oldu. Fenerbahçe Moldova'nın Zimbru takımıyla, Beşiktaş ise Arnavutluk'un Tirana takımıyla karşılaşacak.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci eleme turundaki rakibi, La Fiorita'yı 1-0 mağlup eden Moldova ekibi FC Zimbru oldu.

Fenerbahçe, Zimbru ile ilk maçını 26 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadyumu'nda oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 1 Ağustos Salı günü Moldova'da oynanacak.

Beşiktaş'ın Konferans Ligi 2'nci eleme turundaki rakibi ise Dinamo Batumi'yi 2-1 mağlup eden KF Tirana oldu.

Beşiktaş ile KF Tirana 27 Temmuz Perşembe günü Beşiktaş'ın ev sahipliğinde karşı karşıya gelecek. Rövanş ise 3 Ağustos Perşembe günü KF Tirana'nın sahasında oynanacak. 

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Beşiktaş Fenerbahçe UEFA Avrupa Konferans Ligi
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