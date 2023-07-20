Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci eleme turundaki rakibi, La Fiorita'yı 1-0 mağlup eden Moldova ekibi FC Zimbru oldu.

Fenerbahçe, Zimbru ile ilk maçını 26 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadyumu'nda oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 1 Ağustos Salı günü Moldova'da oynanacak.

Beşiktaş'ın Konferans Ligi 2'nci eleme turundaki rakibi ise Dinamo Batumi'yi 2-1 mağlup eden KF Tirana oldu.

Beşiktaş ile KF Tirana 27 Temmuz Perşembe günü Beşiktaş'ın ev sahipliğinde karşı karşıya gelecek. Rövanş ise 3 Ağustos Perşembe günü KF Tirana'nın sahasında oynanacak.