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Spor
AA 20.07.2023 21:56

Brezilyalı stoper Rodrigo Becao resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe Kulübü, daha önce görüşmelere başladığını duyurduğu Brezilyalı stoper Rodrigo Becao ile sözleşme imzalandığını duyurdu.

Brezilyalı stoper Rodrigo Becao resmen Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen imza töreninde 27 yaşındaki stoperin kendisini 5 yıllığına sarı-lacivertli renklere bağlayan sözleşmeye imza attığı belirtildi.

Fenerbahçe'nin, oyuncunun eski kulübüne 8 milyon 312 bin 500 euroyu 3 sene içerisinde 5 eşit taksitle ödeyeceği kaydedildi.

Yönetim kurulu üyesi Selahattin Baki ile sportif direktör Mario Branco'nun da yer aldığı imza töreninin ardından açıklamada bulunan Becao, çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Brezilyalı stoper Rodrigo Becao resmen Fenerbahçe'de

Sarı-lacivertli formayla birçok kupa kazanmayı hedeflediğini aktaran Becao, "Burası çok büyük, devasa bir kulüp. Fenerbahçe her zaman kupalar için mücadele eden bir takım. Benim hedeflerim de aynı. Lig, Türkiye Kupası ve Konferans Ligi'nde mücadele edeceğiz, mümkün olduğunca fazla kupa kazanmak istiyorum. Fenerbahçe taraftarları, burada olduğum için çok mutluyum. Sizleri yakında stadyumda görmeyi umuyorum, doldurun stadyumu, sizler fark yaratıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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