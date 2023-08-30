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Spor
AA 30.08.2023 10:22

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalma peşinde

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turunda Fenerbahçe, 5-1 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın Hollanda'nın Twente takımına konuk olacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalma peşinde

Twente Stadı'nda oynanacak karşılaşma, yarın TSİ 20.00'de başlayacak.

Müsabakayı, İtalya Futbol Federasyonu'ndan hakem Fabio Moresca yönetecek. Moresca'nın yardımcılıklarını Davide Imperiale ve Giuseppe Perotti yapacak.

Bu sezon Avrupa'da 5, ligde 2 olmak üzere toplamda oynadığı 7 resmi maçı da kazanan Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda rakibine karşı elde ettiği 5-1'lik skor avantajını koruyarak Hollanda'dan turla dönmek istiyor.

Sarı-lacivertliler, play-off turunda Twente'yi elemesi durumunda Avrupa Konferans Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanacak.

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5 Avrupa maçında rakip filelere 20 gol

Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynadığı 5 maçı da kazanan ve rakip filelere 20 gol bırakan Fenerbahçe, kalesinde 2 gol gördü.

Trendyol Süper Lig'de de 2'de 2 yaparak liderliğe yükselen Fenerbahçe, ilk 2 maçta 4 gol atıp 1 gol yedi.

Ferdi Kadıoğlu kadroda yok

Twente ile yapılan ilk maçın ardından kalça kasında yırtık tespit edilen Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'nin maç kadrosunda yer alamayacak.

Sarı-lacivertlilerde hafta başı bireysel antrenman yapan Samet Akaydın, Alexander Djiku, Mert Hakan Yandaş, İsmail Yüksek ve Luan Peres'in ise kadroda yer alması bekleniyor.

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