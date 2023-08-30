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Spor
AA 30.08.2023 10:10

Adana Demirspor yarın Genk'i konuk edecek

Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında yarın sahasında Belçika temsilcisi Genk ile karşılaşacak.

Adana Demirspor yarın Genk'i konuk edecek

Yeni Adana Stadı'nda saat 21.00'de başlayacak müsabakayı, İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Jose Luis Munuera yönetecek.

Belçika'daki ilk maçta rakibine 2-1 yenilen Akdeniz ekibi, turu geçecek skoru elde ederek gruplara kalmak için mücadele edecek.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan katılan Adana ekibi, sırasıyla Romanya ekibi CFR Cluj ve Hırvatistan temsilcisi Osijek'i eleyerek play-off etabına yükselmişti.

Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarına katılan Adana ekibi, elemelerde çıktığı 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı.

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Adana Demirspor UEFA Avrupa Konferans Ligi
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