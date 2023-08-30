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Spor
AA 30.08.2023 09:59

1. Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu

Trendyol 1. Lig'de 4. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belirlendi.

1. Lig'de 4. haftanın hakemleri belli oldu
[Fotograf: AA]

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre sezonun dördüncü haftasında oynanacak maçlarda şu hakemler görev yapacak:

1 Eylül Cuma:

21.00 Adanaspor-Kocaelispor: Muhammet Ali Metoğlu

2 Eylül Cumartesi:

17.00 Teksüt Bandırmaspor-Sakaryaspor: Kutluhan Bilgiç

19.15 Boluspor-Ankara Keçiörengücü: Alpaslan Şen

19.15 Manisa FK-Tuzlaspor: Ömer Tolga Güldibi

21.45 Eyüpspor-Bitexen Giresunspor: Ömer Faruk Turtay

3 Eylül Pazar:

17.00 Bodrumspor FK-Ümraniyespor: Fatih Tokail

19.15 Ahtatcı Çorum FK-Gençlerbirliği: Oğuzhan Çakır

21.45 Altay-Göztepe: Ozan Ergün

21.45 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Erzurumspor FK: Burak Olcar​​​​​​​

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