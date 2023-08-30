'Yerli Haaland' Rennes'e transfer oldu

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel'in "Yerli Haaland" benzetmesi yaptığı Bertuğ Yıldırım'ın Fransa Ligue 1 takımı Rennes'e transfer oldu.
2021 yılında Hatayspor'a transfer olan golcü oyuncu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Hatayspor'un geçen sezon ligden çekilmesi üzerine Antalyaspor'a kiralık olarak gönderildi.
Kırmızı beyazlı takımda 13 maçta 2 gol, 1 asistle oynayan Bertuğ, bu sezon geri döndüğü Hatayspor'da ise 3 maçta 1 gole imza attı.
Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, övgüyle bahsettiği genç santraforu için "Yerli Haaland" benzetmesi yapmıştı.