Açık 25.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 29.08.2023 21:32

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Ankara'da bisiklet yarışı düzenlenecek

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında düzenlenecek Decathlon Başkent Gran Fondo Amatör Yol Bisiklet Yarışı, 10 Eylül Pazar günü yapılacak.

Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Ankara'da bisiklet yarışı düzenlenecek
[Fotograf: AA]

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek yol bisikleti yarışının tanıtımı Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) yapıldı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, toplatıda yaptığı konuşmada, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yaygın bisiklet kullanımına dikkat çekti. Bisiklet kullanımın Ankara'da da yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

"Bisiklet kullanmanın şehrin ekonomisine de katkısı var. Dünyanın en güzel işidir bisiklet kullanmak. Zevkine vardıktan sonra vazgeçmek de çok zor. O yüzden böyle bir etkinlikte olmaktan çok mutluyum."

Baran, organizasyonun gelecek yıllarda daha da geliştirilmesini hedeflediklerini anlattı.

"Ankara savunma sanayisinin merkezidir. Sağlık turizmi Ankara için önemli girdi sağlayan unsurlardan. Bir üniversite şehridir. Etrafına bakarsanız bir tarım, bir kültür ve turizm şehridir. Biz ticaret yapıyoruz ama bu etkinliklere her şeyden çok ticaret yapanların ihtiyacı var. Çevre noktasında da önemli. ATO olarak da çevreye çok duyarlıyız. Bu anlamda bu etkinliği çok önemsiyorum. Bundan sonraki yıllarda bu etkinliğin giderek gelişmesiyle ilgili ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Bu ülkenin 19 tane UNESCO kalıcı miras listesine giren eseri var. Ankara'mızın hiç yoktu ama 20'inci eser inşallah Gordion olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığımız da işin içinde."

10 Eylül Pazar günü, 99 ve 50 kilometrelik iki parkurda gerçekleştirilecek yarışa 28 ülkeden 2000'e yakın sporcu pedal çevirecek.

Turizm alanları ön plana çıkarılacak

Bisiklet sporunu yerel ve küresel ölçekte geliştirerek karbon salınımının azaltılmasına teşvik etmeyi, sağlıklı yaşama dikkat çekmeyi ve bisiklet turizmden maksimum geliri ülkeye kazandırmayı amaçlayan organizasyon ile başkentin turistik alanlarının ön plana çıkarılması, spor şehri olarak anılması ve spor turizm merkezi olarak da tanıtılması amaçlanıyor.

ETİKETLER
Ankara
Sıradaki Haber
Sivasspor Beşiktaş maçından puanla dönmek istiyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:47
ABD'den Ukrayna'ya 250 milyon dolarlık ilave askeri yardım
22:48
Selçuk Bayraktar: Ankara'daki festival için çok yoğun bir katılım var
22:39
Mozart'ın yeni doğan bebeklerde ağrı kesici etkisi yaptığı ortaya çıktı
22:23
Memur zammı için son toplantı perşembe
22:05
Tiktok, İsveç'te Kur'an'a saldırlar gerçekleştiren Momika'nın hesabını para kazanmaya kapattı
21:30
New York Belediyesi cuma ezanının açıktan okunmasının önündeki engeli kaldırdı
Antalya’da JAK Timi halatla sarktıkları 21 katlı binada Türk bayrağı açtı
Antalya’da JAK Timi halatla sarktıkları 21 katlı binada Türk bayrağı açtı
FOTO FOKUS
"Jandarmanın kartalları" için 55. yıla özel klip
"Jandarmanın kartalları" için 55. yıla özel klip
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ