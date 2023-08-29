Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında Ankara'da bisiklet yarışı düzenlenecek

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenecek yol bisikleti yarışının tanıtımı Ankara Ticaret Odası'nda (ATO) yapıldı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, toplatıda yaptığı konuşmada, Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da yaygın bisiklet kullanımına dikkat çekti. Bisiklet kullanımın Ankara'da da yaygınlaştırılması gerektiğini ifade etti.

"Bisiklet kullanmanın şehrin ekonomisine de katkısı var. Dünyanın en güzel işidir bisiklet kullanmak. Zevkine vardıktan sonra vazgeçmek de çok zor. O yüzden böyle bir etkinlikte olmaktan çok mutluyum."

Baran, organizasyonun gelecek yıllarda daha da geliştirilmesini hedeflediklerini anlattı.

"Ankara savunma sanayisinin merkezidir. Sağlık turizmi Ankara için önemli girdi sağlayan unsurlardan. Bir üniversite şehridir. Etrafına bakarsanız bir tarım, bir kültür ve turizm şehridir. Biz ticaret yapıyoruz ama bu etkinliklere her şeyden çok ticaret yapanların ihtiyacı var. Çevre noktasında da önemli. ATO olarak da çevreye çok duyarlıyız. Bu anlamda bu etkinliği çok önemsiyorum. Bundan sonraki yıllarda bu etkinliğin giderek gelişmesiyle ilgili ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Bu ülkenin 19 tane UNESCO kalıcı miras listesine giren eseri var. Ankara'mızın hiç yoktu ama 20'inci eser inşallah Gordion olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığımız da işin içinde."

10 Eylül Pazar günü, 99 ve 50 kilometrelik iki parkurda gerçekleştirilecek yarışa 28 ülkeden 2000'e yakın sporcu pedal çevirecek.

Turizm alanları ön plana çıkarılacak

Bisiklet sporunu yerel ve küresel ölçekte geliştirerek karbon salınımının azaltılmasına teşvik etmeyi, sağlıklı yaşama dikkat çekmeyi ve bisiklet turizmden maksimum geliri ülkeye kazandırmayı amaçlayan organizasyon ile başkentin turistik alanlarının ön plana çıkarılması, spor şehri olarak anılması ve spor turizm merkezi olarak da tanıtılması amaçlanıyor.