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Spor
AA 29.08.2023 20:18

Pendikspor Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna kattı

Transfer çalışmalarını sürdüren Pendikspor, Galatasaray ile yollarını ayıran Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna kattı.

Pendikspor Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna kattı
[Fotograf: AA]

Kırmızı-beyazlı kulüp, 30 yaşındaki futbolcunun transferini sosyal medya hesabından duyururken, şu ifadeleri kullandı:

"Pendiksporumuz, tecrübeli savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağladı. Ailemize hoş geldin Alpaslan Öztürk!"

Göztepe'den 2021-2022 sezonu öncesinde Galatasaray'a transfer olan Alpaslan Öztürk, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Eyüpspor'da geçirmişti.

Eyüpspor formasıyla 18 maçta sahaya çıkan Öztürk, bu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşadı.


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