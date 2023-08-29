Pendikspor Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna kattı

Kırmızı-beyazlı kulüp, 30 yaşındaki futbolcunun transferini sosyal medya hesabından duyururken, şu ifadeleri kullandı:
"Pendiksporumuz, tecrübeli savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağladı. Ailemize hoş geldin Alpaslan Öztürk!"
Göztepe'den 2021-2022 sezonu öncesinde Galatasaray'a transfer olan Alpaslan Öztürk, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Eyüpspor'da geçirmişti.
Eyüpspor formasıyla 18 maçta sahaya çıkan Öztürk, bu karşılaşmalarda 2 kez gol sevinci yaşadı.
Alpaslan Öztürk Pendiksporumuz'da— Pendikspor (@PendiksporK) August 29, 2023
Pendikspor'umuz, tecrübeli savunma oyuncusu Alpaslan Öztürk'ü renklerine bağladı.
Ailemize Hoş Geldin
Alpaslan Öztürk! pic.twitter.com/3HGqQh8MKj