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Spor
AA 29.08.2023 20:32

2023 FIBA Dünya Kupası'nda 2. tura yükselen takımlar belli oldu

Basketbol 2023 FIBA Dünya Kupası'nda A, D, E ve H gruplarında 2. tura yükselen takımlar belli oldu.

2023 FIBA Dünya Kupası'nda 2. tura yükselen takımlar belli oldu
[Fotograf: AA]

Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada A, D, E ve H gruplarında 3. maçlar oynandı.

Son karşılaşmaların ardından A Grubu'nda Dominik Cumhuriyeti ve İtalya, D Grubu'nda Litvanya ve Karadağ, E Grubu'nda Almanya ve Avustralya, H Grubu'nda ise Kanada ve Letonya tur atladı.

16 takımın I, J, K ve L olmak üzere 4 grupta mücadele edeceği 2. turda, önceki turda birbiriyle oynamayan takımlar karşılaşacak. Mücadeleler 1 ve 3 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Ekiplerin bu 2 maçta aldığı puanlar, ilk 3 karşılaşmasıyla birleştirilecek ve grubunda ilk 2'ye girenler çeyrek finale çıkacak.

Alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu şöyle:

A Grubu:

Angola-Dominik Cumhuriyeti: 67-75

Filipinler-İtalya: 83-90

  Takım A Y Av P
1 Dominik Cumhuriyeti  3 3 0 249  230  +19 
2 İtalya 3 2 1 253 237 +16 5
3 Angola 3 1 2 214 226 −12 4
4 Filipinler 3 0 3 234 257 −23 3

 

D Grubu:

Mısır-Meksika: 100-72

Karadağ-Litvanya: 71-91

  Takım O G A Y Av P
1 Litvanya  0 280  204  +76 
2 Karadağ 3 2 1 251 236 +15 5
3 Mısır 3 1 2 241 254 −13 4
4 Meksika 3 0 3 209 287 −78 3

 

E Grubu:

Almanya-Finlandiya: 101-75

Avustralya-Japonya: 109-89

  Takım A Y Av P
1 Almanya 3 3 0 267  220  +47 
2 Avustralya 3 2 1 289 246 +43 5
3 Japonya 3 1 2 250 278 −28 4
4 Finlandiya 3 0 3 235 297 −62 3

 

H Grubu:

Lübnan-Fransa: 79-85

Kanada-Letonya: 101-75

  Takım A Y Av P
1 Kanada 3 3 0 324  213  +111 
2 Letonya 3 2 1 272 257 +15 5
3 Fransa 3 1 2 236 262 −26 4
4 Lübnan 3 0 3 222 322 −100 3
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