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Spor
AA 30.08.2023 00:40

Bakan Osman Aşkın Bak, Galatasaray'ı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2023-2024 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda rakibi Norveç temsilcisi Molde'yi eleyerek gruplara kalan Galatasaray’ı tebrik etti.

Bakan Osman Aşkın Bak, Galatasaray'ı kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalan Galatasaray’ı kutladı.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Deplasmanda sağladığı 3-2’lik avantajla kendi evinde sahaya çıkan temsilcimiz Galatasaray, rakibini 2-1 mağlup ederek 2023-2024 UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele etme hakkı kazandı.

Sarı-kırmızılı ekibimizi bu başarısından dolayı yürekten kutluyor, başta futbolcular olmak üzere Okan Buruk hocamızı, Başkan Dursun Özbek'i ve tüm Galatasaray camiasını tebrik ediyorum. 1 Haziran 2024 tarihinde futbol mabedi Wembley'de sona erecek bu uzun soluklu maratonda ekibimize başarılar diliyorum."

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Osman Aşkın Bak Galatasaray Şampiyonlar Ligi
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