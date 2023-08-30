Şampiyonlar Ligi elemeleri play-off turunda gecenin sonuçları

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında, play-off turu rövanşlarının ilk gününde 3 maç oynandı.

Bu sezon organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, deplasmanda 3-2 yendiği Norveç ekibi Molde'yi evinde de 2-1 mağlup ederek eşleşmenin galibi oldu.

Galatasaray'ın yanı sıra İsviçre'nin Young Boys ve Portekiz'in Braga takımı da gruplara katılmaya hak kazandı.

Rövanşların sonuçları ve ilk maçların skorları şöyle:

Young Boys (İsviçre) - Maccabi Haifa (İsrail): 3-0 (0-0)

Galatasaray - Molde (Norveç): 2-1 (3-2)

Panathinaikos (Yunanistan) - Braga (Portekiz): 0-1 (1-2)