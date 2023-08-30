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Spor
AA 30.08.2023 09:33

Beşiktaş, Dinamo Kiev'i ağırlayacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanşında Beşiktaş yarın Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev'i konuk edecek.

Beşiktaş, Dinamo Kiev'i ağırlayacak
[Fotograf: AA]

Beşiktaş Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonundan Joao Pinheiro yönetecek.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te oynanan ilk maçı Vincent Aboubakar, Omar Colley ve Bakhtiyor Zaynutdinov'un golleriyle 3-2 kazanarak İstanbul'a avantajlı dönen siyah-beyazlı ekip yarınki mücadeleyi kazanması ya da berabere bitirmesi halinde UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplara kalacak ve Avrupa'nın kulüpler bazında üçüncü organizasyonunda ilk kez mücadele etmeye hak kazanacak.

Ghezzal ve Semih oynamayacak

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal ve Semih Kılıçsoy yarın oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak.

Play-off turunda isimleri UEFA listesine verilmeyen iki futbolcu Bükreş'te oynanan ilk karşılaşmada da forma giyememişti.

Beşiktaş'ın Avrupa'da yenilgisi yok

Siyah-beyazlı ekip bu sezon Avrupa'da oynadığı 5 maçı da kazandı.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nin 2. ön eleme turunda Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 ve 2-0'lık skorlarla eleyen Beşiktaş, bir sonraki aşamada Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı.

Siyah-beyazlı ekip, Dinamo Kiev'i de ilk maçta uzatma dakikalarında bulduğu golle 3-2 yendi.

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