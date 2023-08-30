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Spor
AA 30.08.2023 10:02

Avrupa Ligi elemelerinde play-off turu

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu rövanş maçları yarın yapılacak.

Avrupa Ligi elemelerinde play-off turu
[Fotograf: AA]

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turu, 10 maçla tamamlanacak.

Türk temsilcisinin yer almadığı kupada grupların kura çekimi ise 1 Eylül Cuma günü TSİ 14.00'te gerçekleştirilecek.

Rövanş karşılaşmalarının programı (TSİ) şöyle:

19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Olimpija Ljubljana (Slovenya) (2-0)

20.00 Zorya Luhansk (Ukrayna) - Slavia Prag (Çekya) (0-2)

20.00 Sheriff (Moldova) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) (1-1)

20.00 Aris Limassol (Kıbrıs Rum Kesimi) - Slovan Bratislava (Slovakya) (1-2)

20.00 Sparta Prag (Çekya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (1-3)

21.00 Cukaricki (Sırbistan) - Olympiakos (Yunanistan) (1-3)

21.00 Ajax (Hollanda) - Ludogorets (Bulgaristan) (4-1)

21.30 Lugano (İsviçre) - Union Saint-Gilloise (Belçika) (0-2)

21.45 Aberdeen (İskoçya) - Hacken (İsveç) (2-2)

22.00 Zrinjski (Bosna Hersek) - LASK (Avusturya) (1-2)

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