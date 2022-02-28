Süper Lig'in 27. dakikasında Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekip mücadelenin uzatma dakikalarında bulduğu gol ile karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın 6. dakikasında Zajc ile öne geçen Fenerbahçe ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarının 67. dakikasında Kasımpaşa Muleka ile eşitliği sağladı. Karşılaşmanın 90+1. dakikasında Atilla Szali'nin attığı gol ile Fenerbahçe 2-1 öne geçti ve karşılaşmadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

Müsabakanın 90+7. dakikasında Kasımpaşa'da Mabil ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Bu sonuçla Fenerbahçe ligde 46 puan ile dördüncü sıraya yükselirken, Kasımpaşa ise 29 puan ile 15. sırada yer aldı.

Ligin ilk yarısında iki takım arasında Kadıköy'de oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe, 2-1 kazanmıştı.

İlk yarının önemli anları

6. dakikada Rossi'nin şık pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Zajc'ın arka direğe plasesinde top ağlara gitti: 0-1.

15. dakikada Umut Bozok'un ceza sahası dışından şutunda, kaleci Altay topu kornere çeldi.

18. dakikada Altay'ın uzun pası sonucunda oluşan karambolde topu önünde bulan Berisha'nın kaleciyle karşı karşıya şutunda, top direk dibinden auta çıktı.

23. dakikada Zajc'ın savunma arkasına pasıyla ceza sahasına giren Rossi'nin rakibinden sıyrıldıktan sonra arka direğe şutunda, top üstten auta gitti.

24. dakikada soldan Mortadha'nın ortasına penaltı noktası civarından Hajradinovic'in kafa vuruşunda, top kalecide kaldı.

36. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Kullanılan yan topun ardından ark direkte sağ çaprazda topu önünde bulan Fall'ın şutunda kaleci Altay köşeye giden topu oyun alanına çeldi. Sol çaprazda meşin yuvarlağı önünde bulan Mortadha'nın şutunda, direkten dönen topu savunma uzaklaştırdı.

45+1. dakikada Mortadha'nın soldan etkili ortasına penaltı noktası civarında Umut Bozok'un vole vuruşunda, kaleci Altay topu güçlükle kornere çeldi.

İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.