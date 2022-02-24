Fenerbahçe tur için Çekya'da
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında bugün Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk olacak.
Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.
İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Slavia Prag 3-2 kazandı. Fenerbahçe'nin normal sürede turu geçmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor.
Sarı-lacivertli ekibin maçı bir farklı skorla kazanması halinde uzatmalara gidilecek. Müsabakanın beraberlikle ya da Slavia Prag'ın lehine sonuçlanması durumunda ise Fenerbahçe organizasyona veda edecek.
MUHTEMEL 11'LER
Slavia Prag: Mandous, Bah, Ousou, Kacharaba, Oscar Dorley, Holes, Traore, Schranz, Playsic, Olayınka, Sor
Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisseland (Kim), Szalai, Ferdi, Sosa, Mert Hakan, Ozan, Osayi, Pelkas, Valencia
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