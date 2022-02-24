Çekya'nın başkenti Prag'daki Eden Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 23.00'te başlayacak. İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği müsabaka, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı Slavia Prag 3-2 kazandı. Fenerbahçe'nin normal sürede turu geçmesi için en az iki farklı galibiyet alması gerekiyor.

Sarı-lacivertli ekibin maçı bir farklı skorla kazanması halinde uzatmalara gidilecek. Müsabakanın beraberlikle ya da Slavia Prag'ın lehine sonuçlanması durumunda ise Fenerbahçe organizasyona veda edecek.

MUHTEMEL 11'LER

Slavia Prag: Mandous, Bah, Ousou, Kacharaba, Oscar Dorley, Holes, Traore, Schranz, Playsic, Olayınka, Sor

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisseland (Kim), Szalai, Ferdi, Sosa, Mert Hakan, Ozan, Osayi, Pelkas, Valencia