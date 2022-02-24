Haber Giriş: 24 Şubat 2022 Perşembe 17:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
THY Avrupa Ligi takımları olağanüstü toplanacak
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden takımlar, Ukrayna ile Rusya arasında yaşanan gelişmeler nedeniyle 25 Şubat Cuma günü olağanüstü toplantı yapacak.
Organizasyonun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, iki ülke arasında yaşananların yakından takip edildiği vurgulandı.
Takımların tamamı risk altında olmadıkça ya da bir maçın oynanmasını engelleyecek hükümet kararı bulunmadıkça lig takviminin planlandığı gibi devam edecek.
18 takım temsilcisi 25 Şubat Cuma günü çevrimiçi toplantıda bir araya gelerek olayların gidişatını ve alınabilecek önlemleri görüşecek.
Etiketler: Basketbol
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