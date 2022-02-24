Altındağ ilçesinde bulunan Necip Fazıl Kültür Merkezi'ndeki toplu açılış törenine Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Ankara Valisi Vasip Şahin, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda okçulukta altın madalya kazanan milli sporcu Mete Gazoz, Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu ve Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Göktuğ Ergin ile çok sayıda davetli katıldı.

Bakan Kasapoğlu, Beşikkaya Spor Merkezi, Battalgazi Yüzme Havuzu, Yıldıztepe Spor Merkezi, Mete Gazoz Okçuluk Tesisi, Mavi Vatan Yüzme Havuzu ve Örnek Eğitim Kültür Spor Merkezi'nin açılış töreninde konuştu.

"Gurur vesilesi olan açılışlarımızla sizlerle birlikteyiz. Bu güzel ilçemizin gücüne güç katmak, bu anlamda gençlere umut vermek, bu umudu büyütmek adına buradayız. Türkiye'nin dört bir yanında inci tanesi gibi her gün yükselttiğimiz tesislerimizden 6 tanesini daha halkımıza, milletimize kazandırmak için huzurunuzdayız. Ülkemizi baştan başa sarmalayan bu tesislerimizin her biri, yüzümüzün akıdır. Bu yatırımlar milletin efendisi değil, hizmetkarı olmak üzere yola devam eden bir gönül insanının, bir dava adamının önderliğinde ülkenin dört bir yanında gerçekleşen devrimin adıdır."

[Fotoğraf: DHA]

Kasapoğlu, bir milletvekilinin kendilerine bütçe komisyon görüşmelerinde yaptığı eleştiriyi hatırlattı.

"Bu tesislerden bahsederken aklıma şu geliyor, bu yıl parlamentoda bakanlık bütçesi görüşülürken bir milletvekili, 'İnsan tesis yapmakla övünür mü?' demişti. Bizleri bu tesisleri anlattığımız için eleştirmişti. Aklıma geldikçe bu ifade beni hem üzüyor hem de güldürüyor. Bizler elbette bakanlık olarak tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte, Altındağ Belediyemizle, milletvekillerimizle, teşkilatımızla emek harcayarak, gece gündüz çalışarak millet için açtığımız eserleri hizmete sunduk. Bu eserlerle elbette gurur duyacağız. Türkiye, Avrupa'nın en genç, en modern, en nitelikli tesislerine sahipken, bunlarla gurur duymuyorsanız, sizin zihniyetinizde de bakış açınızda da sorun var demektir."

Kasapoğlu, ülkesini seven herkesin Türkiye'nin sevinçlerine vesile olan her şeyle gurur duyması gerektiğini söyledi.

"Bu tesislerde Mete Gazoz'lar, Busenaz'lar ve bu milletin övüncü olan şanlı bayrağımızı dalgalandıran birbirinden kıymetli sporcular yetişti. Bu yüzden gurur duyacağız. Bu tesislere bakıp sadece bir binayı görüyorsanız, bakış açınızı, zihniyetinizi değiştirmeniz lazım. Bu yatırımların her biriyle iftihar ediyoruz, iftihar etmeye de devam edeceğiz. Tüm imkanlarımızı başta bu ülkenin gençleri olmak üzere tüm halkımız için seferber etmeye, 7/24 milletimizin emrine sunmaya devam edeceğiz."

[Fotoğraf: DHA]

Açılan gençlik merkezlerini, genç ofislerini, gençlik kamplarını, yurtları gençlerin hizmetine sunduklarını vurgulayan Kasapoğlu, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı tesis yatırımlarını yaptıklarının altını çizdi.

Kasapoğlu, Ankara'da açılan ve açılacak spor tesislerinden bahseti.

"Ankara'da, Altındağ'da yeni Mete'ler yetiştireceğiz. Ankara'mızı da Türkiye'mizi de hizmetlerimizle, tesislerimizle, modern çalışmalarımızla ilmek ilmek örmeye, dokumaya devam edeceğiz. Türkiye'nin her alanda sesini yükseltmeye devam edeceğiz. Birkaç gün önce Cumhurbaşkanı'mızla Afrika'daydık. Afrika'ya kardeş olarak gidiyoruz, aynı şekilde de karşılık buluyoruz. Başkaları gibi hırsla, yağmalama dürtüsüyle değil, kardeş olarak gidiyoruz. Dünyanın dört bir yanında gönül bağlarını kurmaya devam ederken, diğer yandan da mazlumların hukukuna sahip çıkarak dünyanın beşten büyük olduğunu haykırmaya devam edeceğiz."

"Biz gençlerimize güveniyoruz"

Kasapoğlu, 2022'yi gençlik yılı ilan ettiklerini hatırlattı.

"Biz gençlerimize güveniyoruz, onlara olan ümidimizi her daim diri ve güçlü tutuyoruz. Gençlerimiz gözümüzün nurudur. Gençleri tanımayan, onların gücünden, potansiyelinden habersizdir. Mete Gazoz bize Tokyo'da tarifsiz bir mutluluk yaşattı. Bu bizim için ayrı bir gurur meselesidir. Mete bugün kardeşleri için, gençler için önemli bir yol açmıştır. Kendisinin adını taşıyacak bu tesislerde nice evladımız Mete'den aldığı ilhamla daha aydınlık yarınlara yürüyecektir."

[Fotoğraf: DHA]

Kasapoğlu, gençlerle yürümekten büyük heyecan duyduklarını anlattı.

"AK Parti'den önce haftada 2 gün sıcak su verilen pek çok hizmetten mahrum olan yurtları tarihe gömdük. Ülkemizin gençlerine bunu reva gören zihniyeti de tarihe gömdük. Tüm imkanlarıyla modern yurtlarımız bugün gençlerimizin yuvası oldu. Milletimizden aldığımız güçle 2023'te Türkiye'yi tekrar, bir kez daha şaha kaldıracağız. Manipülasyonlara, kurgulara, aldatmacalara asla geçit vermeyeceğiz. Birlikte başaracağız. Bu güzide tesisleri Ankara'ya ve Altındağ'a hayırlı olsun."

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da yeni tesisler açmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, ilçede gerçekleştirilen spor organizasyonlarıyla ilgili bilgi verdi.

Bakan Kasapoğlu Ankara'da açılan tesislerde incelemelerde bulundu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara'da yeni açılan 6 spor tesisini ziyaret etti.

Altındağ ilçesinde bulunan Necip Fazıl Kültür Merkezi'ndeki törenin ardından Bakan Kasapoğlu, Beşikkaya Spor Merkezi, Battalgazi Yüzme Havuzu, Yıldıztepe Spor Merkezi, Mete Gazoz Okçuluk Tesisi, Mavi Vatan Yüzme Havuzu ve Örnek Eğitim Kültür Spor Merkezi'ni gezdi.

Mete Gazoz Okçuluk Tesisinin açılışını 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda okçulukta altın madalya kazanan milli sporcu Mete Gazoz ile yapan Kasapoğlu, burada yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 81 ilinde ve tüm ilçelerinde olduğu gibi Ankara'nın da tüm ilçelerinde bir seferberlik olduğunu belirterek, "O da spor seferberliği. Kadınları, gençlerimizi spor eriştirme seferberliği bu. Sporu tabana yayma seferberliği bu." dedi.

[Fotoğraf: DHA]

Kasapoğlu, tesisler birer birer yükselirken halkın bu tesisleri kullanmasına yönelik projelerin de gerçekleştirildiğine dikkat çekti.

"Bugün Altındağ'da 6 farklı tesisi hizmete aldık. Daha önce Mamak'ta ondan önce Keçiören'de hizmete almıştık. Önümüzdeki günlerde Sincan'da olacağız. İnci tanesi gibi tesislerimizi dizmeye devam edeceğiz."

Kasapoğlu, Türkiye'deki sporcu potansiyeline dikkat çekti.

"Olimpiyatlarda gördük. Farklı branşlarda ilk kez yaşadığımız başarıları gördük. Onlardan biri işte yanı başımda Mete Gazoz, gururumuz. Yeni Meteler burada. Açtığımız tesislerden biri de okçuluk tesisi. Mete Gazoz ismiyle gece gündüz hizmet verecek. Her alanda başarıyla koşacak ülkemizi bayrağımızı temsil edecek sporcularımızı buralardan yetiştireceğiz, şampiyonlar yetişecek. Bir yandan daha güçlü başarılı yarınlara her alanda yürüyeceğiz. Diğer yandan da kadınıyla erkeğiyle genciyle yaşlısıyla engellisiyle tüm toplumu spora eriştireceğiz. Kimsenin bugüne kadar sporcu dahi bulamadığı branşlarda yeni sporcularımızı keşfediyoruz. İnşallah sporcularımız Mete abileri gibi bizi gururlandırmaya devam edecek. Yeni Mete Gazozların, yeni Buse Nazların yeni şampiyonların yetişmesine vesile olmasını temenni ediyorum."

Mete Gazoz: Tokyo'da aldığımız altın madalyadan çok daha kıymetli

Milli okçu Mete Gazoz da tesisin çok güzel olduğunu belirtti.

"Bu tesise benim ismimim verilmesi, buradaki genç sporcu kardeşlerimin benim ismimin verildiği spor salonunda kendilerini geliştirmeleri, Tokyo'da aldığımız altın madalyadan çok daha kıymetli. O yüzden ben tekrar spor salonuna ismimi veren Altındağ Belediye Başkanımız Asım Balcı'ya çok teşekkür ediyorum."

Mete Gazoz, gençlere "Sevdikleri, istedikleri spor branşını yapmalarını ve o branşta sonuna kadar gitmelerini" tavsiye ederek sözlerini tamamladı.

Bakan Kasapoğlu Peyamitepe Şehit Mehmet Kocakaya İlkokulunu da ziyareti etti.