Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off Turu ilk maçında Çekya temsilcisi Slavia Prag ile deplasmanda karşılaştı. Prag'daki Eden Arena'da oynanan mücadeleyi İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetti.

Slavia Prag'a turu getiren golleri 19. dakikada Ivan Schranz ile 27 ve 63. dakikalarda Yira Collins Sor kaydetti.

Fenerbahçe'nın golleriniise 39. dakikada Mert Hakan Yandaş ve 90. dakikada Berisha ağlarla buluşturdu.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı da Slavia Prag 3-2 kazanmıştı.

[Fotoğraf: Reuters]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

8. dakikada Slavia Prag gole yaklaştı. Sağdan son çizgiye inen Schranz, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Arka direkte Dorley'in yaptığı vuruşta top kale çizgisi önünde Tisserand'dan döndü.

GOL - 19. dakikada Fenerbahçe savunmasının uzaklaştıramadığı top altıpas çizgisi gerisinde Ivan Schranz'ın önünde kaldı. Tecrübeli oyuncu yerden vuruşunu yaptı takımını öne geçirdi. 1-0

[Fotoğraf: DHA]

GOL - 27. dakikada hızlı gelişen atakta Ibrahim Traore'nin ara pası ile ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Yira Sor yerden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-0

GOL - 39. dakikada sağ kanatta topla buluşan Bright Osayi-Samuel pasını ceza sahası sağ çaprazındaki arkadaşı Mert Hakan Yandaş'a gönderdi. Mert Hakan topu ceza yayı sağ tarafına doğru sürerek sol ayağı ile vuruşunu yaptı ve fark bire indi. 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Slavia Prag'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

[Fotoğraf: AA]

47. dakikada ceza sahası içinde sağ çaprazda müsait durumda topla buluşan Schranz'ın vuruşunda top farklı şekilde auta gitti.

48. dakikada ceza yayı üstünde Lingr'ın şutunu kaleci Altay kornere çeldi.

50. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sor'un, Serdar Aziz'den sıyrıldıktan sonra köşeye plasesinde kaleci Altay, meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Atağın devamında top üstten farklı şekilde auta gitti.

52. dakikada Holes'in savunma arkasına uzun pasına hareketlenen ve kaleciyle karşı karşıya kalan Sor'un vuruşunda top direk dibinden auta çıktı.

53. dakikada Sor'un pasında yay üzerinde topla buluşan Lingr'ın şutunda top üstten az farkla auta gitti.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 63. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen atakta Peter Olayinka'nın pası ile topla buluşan Tomas Holes pasını ceza sahasu içi sağ çaprazına doğru gönderdi. Bu noktada bulunan Yira Sor sağ ayağı ile sert vurdu fark 2'ye çıktı. 3-1

71. dakikada Fenerbahçe'de yaşanan top kaybının ardından Sor, meşin yuvarlağı sürerek ceza sahası içine girdi ve kaleciyle karşı karşıya kaldı. Altay'dan sıyrılmak isteyen Sor'un topuna tecrübeli kaleci müdahale etti ve savunma tehlikeyi savuşturdu.

GOL - 90. dakikada ceza yayı sağ tarafından ceza sahasına giren Arda son çizgiye inerek iki rakibini geçti ve altıpas sağ tarafından yerden vuruşunu yaptı. Kaleciden dönen topu altpas gerisinde Mergim Berisha tamamlayarak skoru belirledi. 3-2

Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Slavia Prag sahadan 3-2 galip ayrıldı.

[Fotoğraf: AA]

Stat: Eden Arena

Hakemler: Chris Kavanagh, Constantine Hatzidakis, Harry Lennard (İngiltere)

Slavia Prag: Mandous, Bah (Dk. 46 Ondrej Lingr), Ousou, Kacharaba (Dk. 90+2 Ondrej Kudela), Dorley, Traore (Dk. 78 Maksym Talovierov), Holes, Schranz, Plavsic (Dk. 90+2 Milos Pudil), Olayinka, Sor (Dk. 83 Stanislav Tecl)

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Tisserand (Dk. 81 Min-Jae Kim), Szalai, Sosa (Dk. 57 Ozan Tufan), Mert Hakan Yandaş, Valencia, Pelkas (Dk. 57 Arda Güler), Ferdi Kadıoğlu (Dk. 28 Nazım Sangare) , Serdar Dursun (Dk. 81 Mergim Berisha)

Goller: Dk. 19 Schranz, Dk. 27 ve 63 Sor (Slavia Prag), Dk. 39 Mert Hakan Yandaş (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 20 Kacharaba, Dk. 90+3 Stanislav Tecl (Slavia Prag), Dk. 31 Osayi-Samuel, Dk. 32 Mert Hakan Yandaş, Dk. 41 Pelkas (Fenerbahçe)