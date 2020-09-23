Aston Villa'nın Bertrand Traore'yi kadrosuna katmasının ardından takımdan ayrılması kesinleşen Samatta da gelen teklifleri değerlendirmeye aldı.

Fenerbahçe'nin transferinde büyük aşama kaydettiği 27 yaşındaki golcünün maliyeti Ze Luis'e göre daha düşük.

Tanzanyalı golcü, geçen sezon Premier Lig'de forma giydiği 14 karşılaşmada 1 kez ağları havalandırdı. Genk'te gösterdiği performansla dikkat çeken Samatta, Ocak 2020'de 10,5 milyon euro karşılığında Aston Villa'ya transfer olmuştu.

Kanat arayışlarına da devam eden Fenerbahçe, Braga forması giyen Fabio Martins'i gündemine aldı. Geçen sezonu Portekiz ekibi Famalicao'da kiralık olarak geçiren Santos için girişimlere başlayan sarı lacivertliler, 27 yaşındaki oyuncuyu bedelsiz olarak kiralamak istiyor. Famalicao formasıyla 36 maça çıkan Santos, 12 kez fileleri sarstı, 6 da gol pası verdi.

Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen ve Atakaş Hatayspor maçının kadrosuna alınmayan Garry Rodrigues için de Olympiakos ile anlaşmaya varıldı. Sarı lacivertli ekip, oyuncunun kararını bekliyor. Takımdan ayrılmak istemeyen Rodrigues ikna olursa 27 yaşındaki futbolcunun kiralık sözleşmesi feshedilecek.