Haber Giriş: Kaynak: DHA
Vincent Aboubakar Beşiktaş yolunda
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Porto ile anlaşan Vincent Aboubakar, Beşiktaş için yakın zamanda İstanbul'da olacak.
Golcü transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski golcüsü Aboubakar'ı yeniden kadrosuna katmak üzere.
Porto ile anlaşan Vincent Aboubakar, Beşiktaş için yakın zamanda İstanbul'a gelecek.
Kamerunlu golcü Beşiktaş forması giydiği 2016-2017 sezonundan siyah beyaz formayla 38 maçta 19 gol 4 asistle oynamıştı.
Etiketler: vincent aboubakar Beşiktaş transferSon Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 17:11
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