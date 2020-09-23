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Doğan Erdoğan Rizespor'da
Çaykur Rizespor, bir süre önce Trabzonspor'dan ayrılan Doğan Erdoğan'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun, kulüp başkan vekili Ali Zeki Saruhan'ın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde sözleşme imzaladığı belirtildi.
Açıklamada, sözleşmenin 3 yıllık olduğu kaydedildi.
Etiketler: çaykur rizespor Doğan Erdoğan transferSon Güncelleme: 23 Eylül 2020 Çarşamba 17:05
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