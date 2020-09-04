Fenerbahçe'de ayrılıklar bu hafta içinde de devam edecek. Alper Potuk ve Mevlüt Erdinç ile karşılıklı olarak anlaşan ve yollarını ayıran sarı lacivertliler, Tolgay Arslan ile de sözleşme fesih konusunda görüşmelere başladı.

Oyuncunun menajeriyle bir araya gelecek Fenerbahçeli yöneticiler, alacaklarına karşılık bonservisini vererek, 30 yaşındaki isim ile yolları ayırmayı düşünüyor.

Orta sahadaki kalabalık sebebiyle kadroda düşünülmeyen Tolgay, Topuk Yaylası'nda antrenmanlarda da sakatlığı ve transfer görüşmeleri sebebiyle yer almamıştı.

Getafe, Valladolid ve Hannover'in ilgilendiği Tolgay, Fenerbahçe ile kontratını feshettikten sonra kariyerini Avrupa'da sürdürmeyi hedefliyor.

Geride kalan sezonda Fenerbahçe formasıyla 21 maça çıkan Tolgay Arslan, 2 gol atıp, 1 de asist yaptı. Tolgay'ın, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran 2022'de sona erecek.